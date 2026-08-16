Mario Romay encabezó la gran fiesta  del deporte en Posta Cambio Zalazar

El secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de la provincia, Mario Romay, presidió una intensa jornada que consolidó el desarrollo deportivo en el Departamento Bermejo. El funcionario acompañó de cerca las competencias de la Final Departamental de Fútbol y Atletismo (Ruta 86) y dialogó con las delegaciones juveniles que buscan su lugar en la instancia provincial.

Durante su visita, Romay ratificó el compromiso del gobierno formoseño con el deporte social al realizar la entrega de indumentaria y elementos deportivos a los clubes de la Liga de Veteranos local. «Llegar a cada rincón de la provincia con equipamiento de calidad es una prioridad para garantizar la igualdad de oportunidades», destacó el secretario, quien valoró el rol de estas ligas comunitarias como espacios esenciales de integración y permanencia para los adultos de la región.

FOTO: Mario Romay posa junto a dirigentes y deportistas de la localidad de Posta Cambio Zalazar.

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