Más de 2500 jóvenes participaron de la  1ra edición de “Aquafest Estudiantil 2026″

El Parque Acuático “17 de Octubre”, ubicado en barrio Eva Perón de la ciudad capital, fue sede del evento que incluyó competencias por equipos, sorteos, premios y shows en vivo.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo y otros organismos, coordinados por la Jefatura de Gabinete de Ministros, llevó adelante la primera edición de “Aquafest Estudiantil 2026” con motivo de celebrarse este 21 de septiembre el Día del Estudiante y la Primavera.

Según estaba previsto, se abrió a las 10 la jornada festiva, que se extendió hasta la tarde, de la cual participaron más de 2500 jóvenes de cuarto, quinto y sexto año de 38 escuelas secundarias de la ciudad capital, precisó la ministra secretaria general del Poder Ejecutivo, la doctora Cecilia Guardia Mendonca.

La funcionaria hizo declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y destacó las instalaciones del Parque Acuático “17 de Octubre” que recibieron esta primera edición de “Aquafest”, un espacio “destinado a las familias formoseñas, el cual se colma de visitantes de todas partes en las vacaciones de verano”.

En ese punto, subrayó que el complejo situado en el barrio Eva Perón en la Jurisdicción Cinco de la ciudad capital “tiene un enorme valor de justicia social y equidad para toda la comunidad”.

Sobre esta iniciativa, indicó que se gestó después de “la reunión que sostuvo el gobernador Gildo Insfrán con la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES), donde los jóvenes le solicitaron este tipo de actividades para disfrutar de su día”.

En suma, “fue una jornada de plena fiesta”, declaró, “donde hubo todo tipo de actividades recreativas”, así como también “stands saludables y carpas de hidratación”. Y agregó que se entregaron premios a los ganadores de las competencias, como bicicletas, packs de hamburguesas y también un viaje al Bañado La Estrella, considerado una de las siete maravillas naturales de la Argentina.

Asimismo, se sorteó, “entre los todos los inscriptos, una motocicleta cero kilómetro”, añadió.

Gracias a que los distintos organismos, como los Ministerios de Desarrollo Humano y Cultura y Educación, estuvieron trabajando en esta actividad organizada por el Gobierno de Formosa, la funcionaria distinguió que “los jóvenes disfrutaron a pleno de su día”.

Variadas actividades

Por su parte, al aludir al cargado cronograma de actividades, el doctor Nicolás Vergara, subsecretario general del Poder Ejecutivo, declaró que, tras la etapa de acreditación, se comenzó con los juegos lúdicos acuáticos, entre ellos, rescate en la balsa, carrera de toboganes, campana del puente flotante, recolección de boyas y búsqueda del tesoro.

A su vez, hubo servicio de merienda, pororó y chocolate y se contó con el toro mecánico, cabina de fotos, muñecos inflables. Del mismo modo, el torneo relámpago de “farmear aura” ganó una gran popularidad entre los jóvenes.

Los festejos incluyeron también shows musicales con animación. Estuvieron el DJ Marcelo Corbalán y Seba FernándeZ.

FOTO: Cientos de jóvenes disfrutaron de un magnifico Día de la Primavera en el complejo náutico ubicado en el sector norte de la capital formoseña-

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