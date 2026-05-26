Más de 500 chicos participan del Mundialito de Fútbol Infantil Arena

El Complejo Deportivo Municipal “Los Iglús” es escenario del Mundialito de Fútbol Infantil Arena, un certamen que reúne a 17 clubes y a más de 500 niños y jóvenes en jornadas marcadas por el entusiasmo, la competencia y la pasión por el deporte.

El torneo se desarrolla con una importante participación de equipos de diversos barrios de la ciudad, familias y entrenadores, consolidándose como un espacio de encuentro y recreación para los más chicos, quienes disfrutan de cada partido en un clima de compañerismo y diversión.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca fortalecer la iniciación y formación integral de niños y adolescentes, promoviendo al deporte como una herramienta de inclusión, contención y transmisión de valores, en el marco de una política impulsada por el municipio capitalino.