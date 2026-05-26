Polideportivo

Más de 500 chicos participan del Mundialito de Fútbol Infantil Arena

Porreddeportiva

May 26, 2026

 

 

El Complejo Deportivo Municipal “Los Iglús” es escenario del Mundialito de Fútbol Infantil Arena, un certamen que reúne a 17 clubes y a más de 500 niños y jóvenes en jornadas marcadas por el entusiasmo, la competencia y la pasión por el deporte.

 

El torneo se desarrolla con una importante participación de equipos de diversos barrios de la ciudad, familias y entrenadores, consolidándose como un espacio de encuentro y recreación para los más chicos, quienes disfrutan de cada partido en un clima de compañerismo y diversión.

 

Desde la organización destacaron que la propuesta busca fortalecer la iniciación y formación integral de niños y adolescentes, promoviendo al deporte como una herramienta de inclusión, contención y transmisión de valores, en el marco de una política impulsada por el municipio capitalino.

Por reddeportiva

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