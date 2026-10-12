Más de 800 empleados participan de las Olimpiadas Municipales

Las Olimpiadas Municipales 2026 ya están en marcha en la ciudad de Formosa, con una amplia participación de trabajadores municipales que comparten distintas disciplinas deportivas en un espacio de integración, compañerismo y camaradería. Así lo explicó Guillermo Ovelar, director de Deportes de la comuna capitalina, en diálogo con “Pelotas Para Todos” de FM Espacios 92.5.

La competencia comenzó con deportes grupales como fútbol de campo, futsal, fútbol de playa, vóley de piso, beach vóley y básquet. A lo largo de las próximas semanas, el cronograma incorporará nuevas propuestas, entre ellas pádel, trail running, pesca, torneos de penales y juegos de mesa, ampliando las alternativas para los participantes.

El clima, un desafío para la organización

Ovelar señaló que las lluvias representan una dificultad para el desarrollo de algunas actividades, principalmente en las canchas de fútbol y en los espacios de arena. Sin embargo, desde la organización trabajan para sostener el cronograma previsto y garantizar la continuidad de las competencias, de acuerdo con las condiciones de cada escenario deportivo.

Las actividades se desarrollan en el complejo polideportivo Los Iglús, aunque también se utilizan otros espacios, como el club Sol de América, según la disponibilidad de las instalaciones y las necesidades de cada disciplina.

Deporte, integración y camaradería

La edición 2026 cuenta con más de 800 empleados municipales, en una propuesta que busca fortalecer los vínculos entre compañeros de distintas áreas a través del deporte y la recreación. En ese sentido, el funcionario destacó el trabajo de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo y la colaboración de los propios trabajadores en tareas organizativas y de arbitraje.

El objetivo central es que las Olimpiadas sean una oportunidad para compartir, disfrutar y promover el compañerismo más allá de la competencia. El cierre está previsto para el 7 de noviembre, con una gran cena de premiación en el marco de la celebración del Día del Empleado Municipal.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas