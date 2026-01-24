Más de doce mil personas disfrutaron del Parque Acuático en el arranque del fin de semana

En la continuidad de las propuestas que tiene el Gobierno de la provincia de Formosa para las familias en el verano, este sábado 24 se vivió una jornada de concurrencia multitudinaria en el Parque Acuático “17 de Octubre”, enclavado en la Jurisdicción Cinco (FOTO).

La Red de Medios de Comunicación Audiovisual emitió un programa especial desde el Parque, con la conducción de Daniela Lescano y Hernán Salinas, que contó con la participación de artistas de la talla de “Bagualeros”, como también academias de danza contemporáneas, entre otros atractivos.

Numerosas familias tanto de Capital, como de provincias vecinas concurrieron al Parque, en la modalidad pileta libre, desde las 15.30 horas, para disfrutar ya sea de la pileta con olas artificiales, como también de los toboganes kamikaze, o bien los más pequeños de los juegos en las piletas, con acceso libre y gratuito.

“Aprovechamos el fin de semana para tomar un respiro y venimos a disfrutar de estas hermosas instalaciones. Si bien hay muchísima gente, el espacio es suficiente para todos y se puede aprovechar muy bien la tarde”, comentó Marta, vecina del barrio 2 de Abril.

Por su parte, una familia proveniente de Corrientes, de visita por Formosa, también eligió el Parque para sofocar el calor reinante. “Habíamos visto videos y fotos, pero personalmente esto es mucho más imponente. La limpieza del lugar, los baños impecables, la presencia de guardavidas, nos vamos asombradísimos”, subrayaron.

Al acceso de todos

Durante la transmisión de la Red, Nicolás Pintos, subdirector del Parque, dijo que redoblan los esfuerzos para garantizar que el establecimiento se encuentre a la altura de las expectativas del público visitante.

Confirmó que, pasadas las 18 horas, más de 12 mil personas se habían dado cita, según los registros del personal de ingreso. “Incluso, muchos de ellos vinieron por primera vez, así que es toda una novedad”, destacó.

El funcionario público puso de resalto la importancia de contar con un parque de estas características, al alcance de todos, sin costo alguno para el visitante, solventado con fondos provinciales.

“En este momento que atravesamos a nivel país, con un Gobierno que prácticamente nos dejó solos, en Formosa tenemos este lugar tan hermoso, para aprender, recrearnos, y que toda la familia esté contenida”, consideró.

Reiteró que durante la semana los vecinos pueden acercarse a participar de las diferentes propuestas: colonia de vacaciones, escuela de natación por edades, clases de aquagym y pileta libre desde las 15.30 horas a partir de los días miércoles.