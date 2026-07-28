Mauricio Arias llevó a Formosa y al país al podio en Rusia:  Fue tercero en su categoría y top 10 entre 150 nadadores

Su participación fue el resultado de años de esfuerzo personal, el trabajo de su equipo y el acompañamiento del Gobierno de Formosa mediante infraestructura, equipamiento y respaldo al deporte de alto rendimiento.

Mauricio Arias, es el nadador que representó a Formosa y a la Argentina y finalizó entre los diez mejores de la prueba de diez kilómetros del X-WATERS de Rusia. Obtuvo el tercer puesto en su categoría, compitiendo frente a más de 150 atletas. Fue el único representante nacional en el certamen, dándole más valor al logro obtenido por el atleta.

El joven nadador de 19 años representó a Formosa y al país en el X-WATERS Volga 2026, una de las competencias de aguas abiertas más prestigiosas del mundo en donde consiguió un destacado tercer puesto en su categoría y finalizó entre los diez mejores de la clasificación general, luego de completar los exigentes diez kilómetros de competencia frente 150 atletas provenientes de distintos países.

El resultado obtenido en Rusia es la expresión de un recorrido construido durante años con disciplina, entrenamiento, perseverancia y del acompañamiento sostenido del Gobierno de Formosa, que apostó por el desarrollo del deporte de alto rendimiento mediante infraestructura de primer nivel, equipamiento específico y el respaldo necesario para que jóvenes deportistas como él, puedan competir en igualdad de condiciones en los escenarios más exigentes del mundo.

Ese apoyo se materializó en herramientas concretas para su preparación. Durante los últimos meses, el nadador del Club Natalú entrenó en la Piscina Olímpica de Formosa, una obra inaugurada en 2025 con estándares internacionales y un moderno sistema de climatización que combina geotermia y aerotermia, además del Parque Acuático «17 de Octubre», que cuenta con una pileta de olas que le permitió simular condiciones similares a las que afronta en cada certamen de aguas abiertas. A ello se sumó el acompañamiento mediante la provisión de equipamiento deportivo y el respaldo institucional, fundamentales para que el nadador pudiera concretar su participación en el certamen internacional.

FOTO: El formoseño Mauricio Arias posa en lo más alto del podio en Rusia.

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