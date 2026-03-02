Polideportivo

MELGAREJO EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA POR EL CANAL 3

Feb 28, 2026

 

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, y el domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad el invitado es el histórico dirigente de 1º de Mayo, Eleuterio Melgarejo.

Será un buen momento para conocer parte de la historia Portuaria en la voz de un protagonista y testigo privilegiado que por más de seis décadas estuvo ligado al Club. Eleuterio está acompañado por su nieta Karina.

La entrevista está a cargo del periodista deportivo, Alfredo Domínguez, profundo conocedor de la vida deportiva de la entidad afincada en el barrio Hermosa.

 

 

 

 

 

 

