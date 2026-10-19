MERECIDO HOMENAJE A HUGO SEBASTIÁN CERRIZUELA EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

Este sábado a las 19 y el domingo a las 16 el programa «El Deporte en la Memoria» emitirá un emotivo homenaje a Hugo Sebastián Cerrizuela a través de la pantalla del Canal 3 de Formosa.

El ciclo, conducido por el respetado periodista Alfredo Domínguez, repasará la trayectoria de este destacado futbolista de las décadas del 60 y 70. Cerrizuela comenzó su carrera como centro delantero y luego se afianzó como mediocampista de creación, destacándose siempre por su impecable condición física y la potencia de su remate, cualidades que le valieron el apodo de «Robocot».

Durante la emisión, su hijo Hugo Miguel será el encargado de reconstruir la historia de vida y el legado de un jugador que dejó su huella en clubes como Sol de América, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Guabirá de Bolivia y Textil Formosa, equipo en el cual el propio conductor del programa tuvo la oportunidad de verlo jugar en el cierre de su carrera.

FOTO: Hugo Cerrizuela figura del fútbol formoseño.

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