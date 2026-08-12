Con apenas 14 años, Mora González ya se convirtió en una de las jóvenes promesas del básquet femenino formoseño. La jugadora del club Sarmiento habló sobre su presente deportivo, sus sueños y el fuerte vínculo que mantiene con la institución, durante una entrevista en «Pelotas Para Todos» de FM Espacios 92.5.

La joven recordó que su historia con el Taninero comenzó desde muy chica, impulsada por el ejemplo de su familia y, especialmente, de su hermano. Aunque siempre estuvo ligada al club, contó que empezó a practicar básquet de manera más intensa cuando tenía ocho años.

«Ese amor por Sarmiento nació desde chica. Es un club que significa muchísimo para mí», expresó la jugadora, quien hoy integra las categorías competitivas del plantel.

Asimismo, hizo referencia a la experiencia de disputar la Liga Federal, una competencia que consideró fundamental para el crecimiento del equipo y de cada una de las jugadoras.

El sueño de seguir creciendo dentro y fuera de la cancha

González explicó que actualmente se desempeña como escolta, colaborando en la conducción del juego, y que combina entrenamientos físicos y técnicos para continuar mejorando su rendimiento.

A pesar de su corta edad, aseguró que tiene objetivos claros para el futuro. Su intención es continuar con sus estudios mientras desarrolla una carrera deportiva en el básquet profesional.

Entre sus metas, mencionó la posibilidad de jugar algún día en San José de Paraguay, una institución que sigue de cerca y que representa una motivación para continuar creciendo. Más allá de los resultados deportivos, la deportista destacó el compañerismo que existe dentro del plantel y el sentido de pertenencia que caracteriza al conjunto auriazul:

«Sarmiento es mi vida, es mi pasión», afirmó, al remarcar que el grupo de jugadoras mantiene una fuerte unión tanto dentro como fuera de la cancha.

Con esfuerzo, disciplina y una gran proyección, González simboliza a una nueva generación de deportistas formoseñas que busca abrirse camino en el básquet nacional e internacional sin perder de vista sus raíces.

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