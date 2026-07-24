MUCHO FÚTBOL POR EL TORNEO CLASIFICATORIO DE PRIMERA A
La Liga Formoseña de Fútbol (LFF) dio a conocer la programación de la fecha 15 y los partidos pendientes de la 14 del Torneo Clasificatorio de la A 2026. Los encuentros se cumplirán entre este viernes, el sábado, martes y miércoles.
A continuación todos los detalles
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La programación completa
Viernes 24 de Julio
Cancha del Club Defensores de Evita
15:30: Defensores de Evita- Estrellas de Laishí
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Cancha del Club Sargento Rivarola
13:30: Avellaneda- San Agustín
15:30: 1° de Mayo- Defensores del Rosario
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Sábado 25 de Julio
Cancha del Club Fontana
15:30: Inter del barrio Obrero- Libertad del Eva Perón
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Martes 28 de Julio
Cancha del Club San Lorenzo
15:30: San José Obrero- Avellaneda
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Cancha del Club Fontana
13:30: Fontana- Villa Jardín
15:30: 1° Mayo- Municipal de Laishí
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Cancha del Club Defensores del Rosario
13:30: Defensores del Rosario- Estrellas de Laishí
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Cancha del Club Defensores de Evita
13:30: Chacra 8- Defensores de Evita
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Cancha del Club Sargento Rivarola
13:30: San Agustín- San Lorenzo
15:30: Deportivo Tatané- Estudiantes
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Miércoles 29 de Julio
Cancha del Club San Martín
15:30: San Martín- Defensores de Herradura
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Cancha del Club 8 de Diciembre
15:30: 8 de Diciembre- Sol de América
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FOTO: San Lorenzo es un permanente animador de la principal categoría del balompié capitalino.
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