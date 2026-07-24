MUCHO FÚTBOL POR EL TORNEO CLASIFICATORIO DE PRIMERA A

La Liga Formoseña de Fútbol (LFF) dio a conocer la programación de la fecha 15 y los partidos pendientes de la 14 del Torneo Clasificatorio de la A 2026. Los encuentros se cumplirán entre este viernes, el sábado, martes y miércoles.

A continuación todos los detalles

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La programación completa

Viernes 24 de Julio

Cancha del Club Defensores de Evita

15:30: Defensores de Evita- Estrellas de Laishí

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Cancha del Club Sargento Rivarola

13:30: Avellaneda- San Agustín

15:30: 1° de Mayo- Defensores del Rosario

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Sábado 25 de Julio

Cancha del Club Fontana

15:30: Inter del barrio Obrero- Libertad del Eva Perón

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Martes 28 de Julio

Cancha del Club San Lorenzo

15:30: San José Obrero- Avellaneda

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Cancha del Club Fontana

13:30: Fontana- Villa Jardín

15:30: 1° Mayo- Municipal de Laishí

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Cancha del Club Defensores del Rosario

13:30: Defensores del Rosario- Estrellas de Laishí

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Cancha del Club Defensores de Evita

13:30: Chacra 8- Defensores de Evita

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Cancha del Club Sargento Rivarola

13:30: San Agustín- San Lorenzo

15:30: Deportivo Tatané- Estudiantes

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Miércoles 29 de Julio

Cancha del Club San Martín

15:30: San Martín- Defensores de Herradura

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Cancha del Club 8 de Diciembre

15:30: 8 de Diciembre- Sol de América

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FOTO: San Lorenzo es un permanente animador de la principal categoría del balompié capitalino.

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