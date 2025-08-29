MUCHO FÚTBOL POR LA FECHA 14 DEL TORNEO DE PRIMERA B

La decimocuarta fecha del Torneo de Primera división B 2025, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), se cumplirá íntegramente entre el viernes y sábado. Seguidamente la programación completa. FOTO: Equipo del Deportivo Tatané posando en el estadio de la localidad de Herradura.

Programación fecha 14- Categoría B

Viernes 28 de Agosto

Cancha del Club Fontana

13:30: José Manuel Estrada- Republica Argentina

Cancha auxiliar del club Sol de América

13:30: Independiente Fontana- Fátima

15:30: 6 de Enero- Estrellas de Laishí

Sábado 30 de Agosto

Cancha del Club Fontana

13:30: Juniors- Deportivo Tatané

15:30: Katrina- Antenor Gauna

Cancha auxiliar del Club Sol de América

13:30: 17 de Agosto- Unión del Divino Niño

15:30: Atlético Rivadavia- Sargento Rivarola

Cancha del Club Sargento Rivarola

13:30: Juventud- Deportivo Merlo

15:30: 13 de Junio- Garrido

