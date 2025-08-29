MUCHO FÚTBOL POR LA FECHA 14 DEL TORNEO DE PRIMERA B

La decimocuarta fecha del Torneo de Primera división B 2025, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), se cumplirá íntegramente entre el viernes y sábado. Seguidamente la programación completa. FOTO: Equipo del Deportivo Tatané posando en el estadio de la localidad de Herradura.
Programación fecha 14- Categoría B
Viernes 28 de Agosto
Cancha del Club Fontana
13:30: José Manuel Estrada- Republica Argentina
–
Cancha auxiliar del club Sol de América
13:30: Independiente Fontana- Fátima
15:30: 6 de Enero- Estrellas de Laishí
—
Sábado 30 de Agosto
Cancha del Club Fontana
13:30: Juniors- Deportivo Tatané
15:30: Katrina- Antenor Gauna
–
Cancha auxiliar del Club Sol de América
13:30: 17 de Agosto- Unión del Divino Niño
15:30: Atlético Rivadavia- Sargento Rivarola
–
Cancha del Club Sargento Rivarola
13:30: Juventud- Deportivo Merlo
15:30: 13 de Junio- Garrido
–