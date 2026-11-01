Municipal de El Colorado es el nuevo campeón  del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”

Le ganó 2 a 0 a Barrio Toba de Ingeniero Juárez en la final de la competencia que reunió a más de 136 equipos de fútbol femenino y más de 2600 jugadoras. “Fue un torneo muy lindo. Trabajamos para lograr esto”, dijeron las campeonas, las mellizas Lucía y Fátima Correa.

Con organización del Partido Justicialista Distrito Formosa, en la tarde-noche de este sábado 31, la localidad de Pirané albergó la final de la quinta edición del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” de fútbol femenino.

El gobernador Gildo Insfrán, presidente del PJ Formosa, estuvo presente en el Estadio “Carlos Ismael Strong”, donde se llevó a cabo el partido definitorio entre los equipos de Barrio Toba de Ingeniero Juárez y Municipal de El Colorado.

Cabe señalar que en dicha cancha de la Liga Piranense de Fútbol quedó habilitado el nuevo sistema lumínico, concretado con fondos provinciales.

Acompañaron al primer mandatario el vicegobernador Eber Solís; legisladores nacionales y provinciales; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; ministros del gabinete provincial, secretarios del Poder Ejecutivo, intendentes, concejales, entre otros.

Finalmente, Municipal de El Colorado se impuso 2 a 0, con goles que se dieron en el segundo tiempo. El primero fue el penal de Noemí Alegre y el segundo, el tanto definitorio de Lucía Correa.

La instancia de premiación inició con la valla menos vencida, que fue para la arquera del equipo campeón, Gabriela Bordón.

Seguidamente, fue el turno de la mejor jugadora del Torneo de la Amistad, el cual se lo llevó Noemí Alegre, del elenco coloradense.

Luego, el tercer puesto quedó en manos del Club San Martín de Formosa Capital, en tanto que el segundo lugar fue para las chicas de Barrio Toba de Ingeniero Juárez.

En el tramo final, el vicegobernador Solís y el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, entregaron las medallas a las bicampeonas de El Colorado, en tanto que el gobernador Insfrán hizo lo propio con la flamante copa confeccionada por artesanas aborígenes.

FOTO: El gobernador Insfrán estuvo presente en el cierre de la fiesta del provincial de fútbol femenino.

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