Municipal de Laishí batalló en Castelli y  dejó la serie abierta para la revancha

Deportivo Municipal de Misión Laishí dio una muestra de carácter en Chaco. En un partido parejo e intenso de principio a fin, el conjunto formoseño cayó ajustadamente por 1-0 ante Sportivo Cultural de Juan José Castelli, en el duelo de ida correspondiente a las semifinales de la Zona Litoral Norte del Torneo Regional Amateur.

El equipo de Laishí saltó al césped del estadio Leandro N. Alem con una propuesta sólida que le permitió disputar el encuentro de igual a igual durante la primera mitad. Sin embargo, el destino del partido cambió apenas iniciado el complemento, cuando José Nieva anotó el único gol de la tarde al primer minuto de juego, forzando a Municipal a redoblar esfuerzos para salir a buscar el empate.

Cuando el conjunto visitante intentaba reaccionar, llegó el segundo golpe de la tarde: a los 20 minutos de ese mismo segundo tiempo, el árbitro correntino Jorge Miño expulsó al delantero Guillermo Romero. Con un hombre menos para el tramo final, Municipal debió apelar al orden táctico y al sacrificio físico para contener los embates locales, logrando sostener la diferencia mínima y evitar un daño mayor en el marcador.

La ilusión sigue intacta en Formosa. A pesar de la derrota, el resultado deja la llave completamente abierta y con sabor a esperanza para el club formoseño. La gran revancha se disputará el próximo fin de semana en el Estadio Municipal de Herradura, donde Municipal buscará revertir el 1-0 adverso ante su gente.

El ganador de esta serie se meterá en la final regional para enfrentar al vencedor del cruce entre La Picada de Posadas y Huracán de Goya (cuya ida terminó 2-1 a favor de los misioneros), en la antesala de la definición por el ascenso al Torneo Argentino del Interior.

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