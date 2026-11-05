Municipal de Laishí enfrentará a Sportivo Castelli por las semifinales del Regional Amateur

Tras superar a Estrellas de su misma localidad en una llave muy pareja, Municipal de Laishí enfrentará a Sportivo Cultural de Juan José Castelli (Chaco), por las semifinales de la Zona Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27.

El partido de ida se disputará el 8 de noviembre en tierra chaqueña, mientras que la revancha será el 15 en el Estadio Municipal de Herradura (Formosa). En la otra semifinal se medirán La Picada de Misiones y Huracán de Goya (Corrientes).

Los ganadores de ambas llaves jugarán la final de la región. Recordemos que, el certamen otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A 2027.

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