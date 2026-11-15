Municipal de Laishí es finalista de la Región Litoral  Norte y clasificó al Torneo Argentino del Interior

Municipal de San Francisco de Laishí escribió una de las páginas más importantes de su historia deportiva al avanzar a la final de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur, competencia organizada por el Consejo Federal de la AFA. En un encuentro disputado en el estadio Municipal Evita de Herradura, el «Cacique» venció en los 90´ por 2 a 1 a Sportivo Cultural de Juan José Castelli (Chaco) y luego se impuso con contundencia por 4 a 1 en la definición por penales. Con esta clasificación, el conjunto formoseño también aseguró su boleto para participar del flamante Torneo Argentino del Interior.

El equipo formoseño estaba obligado a revertir la serie tras haber caído por 1 a 0 en el partido de ida jugado en tierras chaqueñas. Desde el arranque, el local salió decidido a buscar la igualdad en el marcador global y encontró premio rápidamente: a los 7´ del primer tiempo, Marcos Torales abrió la cuenta con una gran ejecución de tiro libre.

El desarrollo del primer tiempo tuvo otra jugada clave a los 20 minutos, cuando el árbitro correntino Leonardo Billanueva sancionó penal para Municipal. Sin embargo, el arquero visitante Diego González se lució al contener el remate de Ezequiel Quiroz, manteniendo con vida al conjunto chaqueño.

En el complemento, el trámite ganó en emotividad. A los 32´, Jorge Nieva marcó el empate transitorio para Sportivo Cultural, un gol que parecía inclinar la balanza definitiva hacia la visita. Lejos de rendirse, Municipal fue por la heroica y cinco minutos más tarde, a los 37´, el recién ingresado Aarón Rojas anotó el 2 a 1 que igualó la serie 2 a 2 en el global y llevó la definición a los doce pasos. En la tanda de penales, la efectividad del elenco formoseño fue determinante para sellar el 4 a 1 final y desatar el festejo en Herradura. Los goles para el equipo dirigido por Augusto Rojas fueron conseguidos por: Roberto Escoffe, Emiliano Chavez, Marcos Torales y Ezequiel Quiroz.

Lo que viene para el «Cacique»

Con la tranquilidad de tener asegurado su lugar en el nuevo Torneo Argentino del Interior, Municipal de Laishí ahora espera rival para la gran final de la Región Litoral Norte. Su adversario saldrá del cruce que protagonizan Huracán de Goya y La Picada de Posadas. El equipo misionero llega con ventaja tras imponerse 2 a 1 como local en el encuentro de ida, y este domingo se disputará la revancha en territorio correntino.

El ganador de la final regional continuará en carrera hacia la instancia interregional, donde el certamen pondrá en juego los cuatro ascensos directos al Torneo Federal A.

Saludos de Jofré

El presidente de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), ingeniero Jorge Jofré hizo llegar su salutación personal y de la entidad que preside al Club Municipal de Laishí por la obtención de la clasificación al Torneo Argentino del Interior. De esta manera el titular del ente rector del balompié capitalino expresa el sentimiento de alegría y orgullo que embarga a los amantes del más popular de los deportes.

FOTO UNO: Municipal de Laishí festejó largamente el triunfo sobre Sportivo Cultural, y sigue en carrera en el Regional Amateur.

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FOTO DOS: La LFF hizo llegar su saludo a la dirigencia, cuerpo técnico, jugadores, y simpatizantes de Municipal de Laishí.

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