Municipal de Laishí goleó y se suma al lote de punteros en la Primera A

En una jornada clave para la regularización del calendario, el conjunto de Laishí venció con autoridad a Villa Jardín. Con este resultado, el torneo de la Liga Formoseña de Fútbol tiene ahora un triple empate en la cima.

En la tarde del martes, la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) dio un paso importante en la normalización del cronograma de la Primera A. Se disputaron cuatro encuentros correspondientes a las fechas 2 y 3 del Torneo Apertura 2026 “Copa Gobierno de la Provincia de Formosa”, dejando un panorama sumamente competitivo en la parte alta de la tabla.

El gran protagonista de la fecha fue Municipal de Laishí. En su visita a la cancha del Club 8 de Diciembre, el equipo del interior no tuvo piedad ante Villa Jardín y lo derrotó con un contundente 3-0.

Esta victoria le permite alcanzar la línea de las 9 unidades, compartiendo el liderazgo del certamen junto a Chacra 8 y Defensores del Rosario.

Resumen de la jornada

La actividad no se detuvo allí. En el segundo turno en el barrio Lote 15, el dueño de casa, 8 de Diciembre, logró un ajustado pero valioso triunfo por 1-0 ante un San Martín que no pudo encontrar los caminos para el empate.

Por otro lado, en la cancha auxiliar de Sol de América, el «Solense» y 1° de Mayo protagonizaron el único duelo sin emociones de la tarde, repartiendo puntos tras un 0-0 que poco le sirvió a ambos para escalar posiciones.

Finalmente, en el Estadio Municipal de Laishí, Estrellas de Laishí ratificó su localía con una actuación ofensiva destacada, goleando por 4-1 a San Agustín, redondeando una jornada ideal para los equipos de dicha localidad.

Con varios partidos aún pendientes de resolución, el torneo local entra en una etapa muy atractiva en su primer tramo donde cada punto en juego será determinante para las aspiraciones de ganar la fase de clasificación y luego el titulo de campeón. Además del objetivo de otros equipos de evitar el descenso y mantenerse en el circulo privilegiado del fútbol de la capital de Formosa.

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FOTO 1 (Gentileza de Félix Ortellado): Sol de América y el Portuario no pudieron romper la paridad en la cancha auxiliar del Lote 34.

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FOTO 2: El Albirrojo sumó un valioso triunfo en casa a expensas de San Martín.

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