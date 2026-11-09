MUNICIPAL DE LAISHÍ JUEGA EN  CASTELLI POR EL REGIONAL

En la localidad Juan José Castelli en el noroeste del Chaco, se presentará este domingo el conjunto de Municipal de Misión Laishí para enfrentar al local Deportivo Cultural, en el juego de ida de la instancia de semifinales de la Zona Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27. El cruce se iniciará a las 17, en el estadio El Gigante de la Avenida Alem, con el arbitraje de Jorge Miño (Bella Vista- Corrientes).

La revancha se cumplirá el 15 en el estadio Municipal de la localidad de Herradura, ubicada a 49 kilómetros al sur de la ciudad capital de Formosa. Es importante señalar que en la otra semifinal se medirán La Picada de Misiones y Huracán de Goya (Misiones).

Los ganadores de ambas llaves jugarán la final de la región. Recordemos que, el certamen otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A 2027.

Los detalles

Domingo 8 de Noviembre

Deportivo Cultural- Municipal de Misión Laishí

Horario: 17

Arbitro: Jorge Miño (Bella Vista)

Lineas: Brahim Gómez (Bella Vista) y Luis Tobías (Bella Vista)

Cuarto árbitro: María Encina (Corrientes)

Estadio: El Gigante de la Avenida Alem – Ciudad de Castelli (Chaco)

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* Municipal viene de eliminar a Estrellas de Laishí

**Cultural viene de dejar en el camino Unión de Luz y Fuerza de la localidad de Corzuela

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