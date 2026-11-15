Municipal de Laishí recibe a Sportivo Cultural  en Herradura en busca de la final regional

La localidad de Herradura, ubicada a 45 kilómetros al sur de la capital formoseña, será escenario este sábado de un duelo decisivo por el ascenso. Desde las 16:00, en el Estadio Municipal Evita, Municipal de Laishí recibirá a Sportivo Cultural de Juan José Castelli (Chaco) por el partido de vuelta de las semifinales de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro contará con el arbitraje del correntino Leonardo Villanueva.

El conjunto formoseño llega a este compromiso con la obligación de revertir la serie tras la derrota por 1-0 sufrida en territorio chaqueño. Para lograr la clasificación directa a la instancia decisiva, el equipo de Laishí deberá imponerse por dos o más goles de diferencia. Si gana por un tanto, la llave se definirá mediante tiros desde el punto del penal, mientras que cualquier empate o victoria visitante depositará a Sportivo Cultural en la final.

De cara a este cruce determinante, el cuerpo técnico local deberá rearmar su frente de ataque ante una ausencia sensible. El delantero Guillermo Romero no podrá ser de la partida tras haber sido expulsado durante el encuentro de ida en Juan José Castelli.

La expectativa también está puesta en lo que ocurra en la otra semifinal de la región. El ganador de la serie en suelo formoseño se medirá en la finalísima frente al vencedor del cruce entre Huracán de Goya (Corrientes) y La Picada de Posadas (Misiones), llave que tiene en ventaja al elenco misionero tras el 2-1 obtenido en el primer partido. Quien logre quedarse con la final regional obtendrá el boleto directo para disputar el ascenso en la etapa interregional al Torneo Argentino del Interior.

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