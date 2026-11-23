El equipo formoseño se impuso por 4-1 en el partido de ida por la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur. La revancha se jugará el próximo fin de semana en Corrientes.

Municipal de Misión Laishí dio un paso firme hacia el ascenso al golear sin atenuantes a Huracán de Goya por 4-1, en el primer duelo de la final de la Región Litoral Norte. El encuentro se jugó este domingo en el estadio Municipal «Eva Perón» de Herradura, ubicado a 40 kilómetros al sur de la capital formoseña.

El «Cacique» resolvió gran parte de la historia en un primer tiempo contundente. Apenas a los 2 minutos, Ezequiel Quiroz abrió el marcador y, cinco minutos después, Javier Weimann amplió la ventaja. Antes del descanso, a los 47 minutos, Guillermo Romero puso el 3-0 parcial.

En el complemento, el conjunto correntino logró descontar a los 37 minutos a través de Walter Torres, pero sobre el cierre del partido (46′ ST) apareció nuevamente Guillermo Romero para sellar el 4-1 definitivo.

El trámite tuvo varias incidencias disciplinarias bajo el arbitraje del chaqueño Carlos Verón, quien mostró la tarjeta roja a Francisco Echeverría en el conjunto local, y a Ignacio Ocampo y Lisandro Nilva en la visita.

Con esta importante diferencia en el marcador, Municipal viajará el próximo fin de semana a la ciudad correntina de Goya —a 220 kilómetros de su capital— para disputar la revancha en el estadio «Ramón Cacique Oviedo» y buscar la consagración regional.

FOTO: Municipal dio un paso de gigante al golear a Huracán de Goya, en el cruce de ida de la final de la Región Litoral Norte de la cuarta categoría del fútbol argentino, bajo la órbita del Consejo Federal de la AFA.

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