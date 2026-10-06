Municipal y Estrellas avanzan en el Torneo Federal Regional Amateur

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Municipal y Estrellas de Misión Laishí, representantes de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), avanzaron a la segunda fase del Torneo Federal Regional Amateur, en la Zona Litoral Norte.

El Cacique enfrentará a Municipal de Las Palmas (Chaco), mientras que el conjunto Aurinegro se medirá con Huracán de Corrientes, en cruces de eliminación directa a doble partido. El certamen otorgará cuatro plazas para el Torneo Federal A 2027.

Al respecto, el presidente de la LFF, Ing. Jorge Jofré, felicita a ambos equipos y les desea el mayor de los éxitos en esta nueva instancia, invitando además al público a acompañar a los representantes formoseños.

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