Nahuel Jara llevó la lucha de brazos al Paseo Ferroviario y busca visibilizar el deporte en Formosa

El atleta clorindense Nahuel Jara, campeón nacional 2026 y medallista panamericano 2025 en lucha de brazos, participó este fin de semana de una exhibición abierta en el Paseo Ferroviario de la ciudad de Formosa, donde más de 40 personas se animaron a desafiarlo con el objetivo de promover y visibilizar esta disciplina que continúa creciendo en el país.

En diálogo con el programa “La Otra Mirada” de FM Espacios 92.5, el joven deportista de 21 años contó cómo comenzó su carrera en la lucha de brazos profesional y destacó el crecimiento que viene teniendo el deporte a nivel nacional.

“Empecé en agosto de 2024 y mi primera competencia fue en Paraná, Entre Ríos. Salí campeón con ambos brazos y después también gané en la categoría absoluta, enfrentando a campeones de otras divisiones”, relató.

Jara recalcó que la lucha de brazos va mucho más allá de la tradicional “pulseada” popularmente conocida. “Es un deporte con reglas específicas, árbitros, mesas profesionales y distintos estilos de competencia”, señaló.

Durante la entrevista, también habló sobre el entrenamiento técnico que requiere la disciplina, basado en ejercicios específicos de muñeca, pronación y fuerza de antebrazo. Además, explicó que existen diferentes técnicas dentro de la lucha de brazos, dependiendo de las características físicas y estrategias de cada atleta.

La exhibición realizada en el Paseo Ferroviario reunió a decenas de curiosos y aficionados que se acercaron para probar fuerzas con el campeón nacional. Según indicó el propio deportista, la propuesta no tuvo fines competitivos ni económicos, sino que apuntó principalmente a dar difusión a una actividad todavía poco conocida en la provincia.

Jara viene consolidándose como una de las principales figuras argentinas de la disciplina, tras obtener el tercer puesto en el Campeonato Panamericano 2025, logro que lo posicionó entre los mejores atletas del continente en su categoría.