Artes Marciales

Nathaniel Aguilera se prepara para un 2026 competitivo en el taekwondo

Porreddeportiva

May 28, 2026

 

 

El formoseño campeón mundial de taekwondo, Nathaniel Aguilera, visitó los estudios de FM Espacios 92.5 acompañado por sus alumnos Benjamín y Valentina, donde repasó su trayectoria deportiva y el presente de la academia Sonkal, que forma a nuevos competidores en la ciudad capital.

 

Aguilera, reconocido luchador de las artes marciales, recordó sus logros internacionales y destacó que continúa en actividad competitiva mientras desarrolla su rol como formador de jóvenes atletas en el Club Sportivo Patria.

 

Durante la entrevista, el deportista subrayó que el objetivo principal del proyecto es la formación integral. “El taekwondo no es solo competencia, es disciplina, respeto y crecimiento personal”, expresó, al remarcar el acompañamiento constante a sus alumnos.

 

Benjamín y Valentina, por su parte, compartieron sus experiencias en torneos regionales y destacaron su evolución deportiva dentro de la academia. Ambos coincidieron en la importancia del entrenamiento y el acompañamiento de su entrenador en cada etapa de su aprendizaje.

 

Aguilera detalló que el equipo entrena de lunes a viernes con trabajos físicos, técnicos y tácticos, y que la preparación se intensifica de cara a un calendario 2026 cargado de competencias nacionales e internacionales.

 

El instructor también remarcó el esfuerzo económico que implica sostener la actividad deportiva, con viajes y torneos que en muchos casos se financian a través del trabajo de las familias y la propia academia.

 

Todo lo anterior, deja en evidencia el crecimiento del taekwondo formoseño y la proyección de una nueva generación de atletas que busca seguir el camino de la gloria.

Por reddeportiva

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