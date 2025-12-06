Nordeste campeón, y Formosa finalizó en el puesto número 23

SEVEN DE LA REPUBLICA 2025

(Gentiliza: Tiempo de Rugby) Con un triunfo por 7 a 5 ante Entre Ríos, el seleccionado de la URNE se consagró campeón del 41° Seven de la Republica, obteniendo el segundo título en la historia de este prestigioso certamen de selecciones que organiza la UAR y UER. El gran trabajo y una gran campaña vuelve a poner al rugby de Corrientes y Chaco en lo más alto del país. Por su parte la selección de Formosa se ubicó en el puesto 23, tras derrotar a: Austral (26-20), Lagos del Sur (30-0) y Tierra del Fuego (24-15), y caer frente a: Jujuy (17-12) y Sur (28-0). FOTO 1: Nordeste subió a lo más alto de la clasificación del Seven de la República.

El pasado 29 y 30 de noviembre serán dos días para la historia del rugby de Chaco y Corrientes. En marco del 41° Seven de la República en Paraná, el seleccionado mayor de Seven de la URNE, se consagró campeón por segunda vez en la historia. También se concretó el 9° Seven de la Republica Femenino y el seleccionado de Buenos Aires volvió a marcar su hegemonía.

Por su parte, entre los hombres, Nordeste escribió una página histórica, después de varios años de lucha, en la que faltaba una gota extra, para la consagración. El primero había sido en el año 1992.

En la campaña, el seleccionado de la URNE, en la zona de grupos Nordeste venció 24 a 5 a Santa Fe, Luego a Oeste de BS As por 22 a 12 y ante Mar del Plata, el último campeón, se impuso 24 a 7, para meterse en semifinales de la Copa de Oro, donde debió enfrentar a Buenos Aires. Y con una remontada de 14 a 0, superó 15 a 14. Y en la gran final superó 7 a 5 a Entre Ríos, con un try de Ignacio Baiter y una patada increíble de Ignacio Meabe.

Por su parte, el seleccionado de Mar Del Plata se quedó con la Copa de Plata al derrotar por 12 a 10 a su par de Rosario. La Copa de Bronce se la adjudicó Salta con una victoria por 19 a 14 ante la unión Santafesina. El seleccionado de Misiones perdió la categoría y competirá el año próximo en la Zona Ascenso al caer en el encuentro decisivo ante Oeste (ascendió el año pasado), por un marcador de 0 a 26. Asimismo, Paraguay logró el ascenso a la Zona Campeonato al imponerse por 17 a 14 ante Austral en una final muy ajustada.

EL PLANTEL CAMPEON

Luego de más de 45 días de entrenamientos, el staff liderado por Maximiliano Freschi junto a un amplio equipo, como Enrique Pertile, Juan Cruz Chiama y Gonzalo Kaliva, entre otros, llevaron 12 de los tantos jugadores que venían trabajando, y los protagonistas de Paraná, que escribieron sus nombres en la historia son: Mateo Fiat, Gino Demichelis (San Patricio); Julio Pineda (Sixty); Baltazar Jabornisky, Ignacio Meabe, Juan Martin Meabe, Agustín De la Vega y Gerónimo Albornoz (Taraguy); Yasir Burli, Kalim Burli, Camilo Schanton e Ignacio Baiter.

En la entrega de premios, los correntinos y chaqueños, no dejaron ritual sin realizar, además de los festejos tras levantar la copa, la vuelta olímpica, no faltó el piletazo en el “plumazo”.

Integraban también el equipo el preparador físico Marcelo Pecorelli; y los managers Rubén Neira y Diego ⁠Soto Canelo.

FELICITACIONES

No se puede destacar a un solo jugador, justamente el equipo es el destacado. Como en todo juego colectivo, la integridad de los jugadores y el ensamblaje realizado por los entrenadores, ha logrado que este equipo, logre el objetivo.

Hace tres años este staff tomó las riendas, pero desde hace varios años, se viene trabajado en busca de este objetivo. Los jugadores que este año han integrado el seleccionado, han demostrado el trabajo y la estrategia programada, cumpliendo roles específicos y colectivos, que determinaron el andamiaje general, para lograr marcas y defensas altas, presión y posibilidades de recuperación y efectividad en el ataque.

FOTO 2: Formosa hizo un buen papel en la zona Ascenso del Seven jugado en la capital entrerriana.