Nordeste perdió una plaza

NOVEDADES DEL RUGBY REGIONAL

(Texto y foto: Gentileza de Tiempo de Rugby) Con respecto al año anterior, la Región NEA perdió una plaza. Para el mes de marzo de 2026, solo el segundo del Regional del NEA 2025 – o sea Taraguy, disputará el partido de repechaje para poder ingresar al Torneo del Interior B.

CURNE con la plaza en el Interior A, los “cuervos” buscarán ante Cardenales en Tucumán (8vo NOA), acceder a la competencia nacional.

Con respecto a la temporada anterior, se perdió esa segunda plaza que tenía el NEA, Aranduroga fue el otro equipo que buscó en el 2024 ingresar al TdI B. Y este año, ya no hay margen para Regatas Resistencia.

MANTUVIERON SUS LUGARES

Luego de las tres fechas del Repechaje de Reubicación entre los equipos del Regional A y B, Aguará y CAPRI mantuvieron sus lugares de privilegio. En tanto que Tacurú y Caza y Pesca, volverán a jugar en el Ascenso en el 2026.

Los resultados: CAPRI 23 – Aguará 20; Tacurú 54 – Caza y Pesca 18; CAPRI 22 – Tacurú 7; Aguará 30 – Caza y Pesca 7; Aguará 27 – Tacurú 20; CAPRI 39 – Caza y Pesca 28..