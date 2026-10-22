NOVEDADES DEL FÚTBOL DE LA B

Finalmente se completó la decimonovena y última fecha de la fase de clasificación del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). La jornada dejó todo definido: Sportivo Patria ganó de manera impecable la fase, logró el ascenso a Primera A, y es finalista para definir el título de Campeón. Katrina finalizó segundo en la tabla general y ahora aguardará al ganador del cuadrangular para enfrentarlo por el segundo boleto a la final del certamen. Los cuatro equipos que jugarán el cuadrangular son: República Argentina, Estrada, Antenor Gauna y Sargento Rivarola. Descendieron y jugarán en la C: Domingo Savio y 6 de Enero.

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Platense 2- Sol de Mayo 2

Fátima 4- Sportivo Patria 6

Deportivo Merlo 2- Juventud Unida 0

Junior 5- 6 de Enero 0

Unión del Divino Niños 2- Divino Niño 0

Independiente de Fontana 2- 17 de Agosto 1

República Argentina 1- Garrido 1

Sargento Rivarola 2- Estrada 0

Rivadavia 1- Antenor Gauna 3

El Fortín 0- Katrina 3

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FOTO: Sportivo Patria, el mejor equipo de la primera etapa del torneo de Primera B.

FOTO: Tabla de posiciones de la categoría B.

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