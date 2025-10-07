NOVEDADES DEL RUGBY 2025 DE LA REGIÓN NEA

(Gentileza de Tiempo de Rugby) Se disputaron las semifinales del Torneo Regional del NEA, tanto en Primera como en Intermedia y los protagonistas de la definición, volverán a ser los mismos equipos que la temporada anterior.

En Primera, Taraguy venció en primer término a San José por 53 a 10 (FOTO), para buscar revertir la historia. El elenco guaraní se vio diezmado porque 12 de sus jugadores fueron convocados por la selección paraguaya para entrenamientos de cara a un partido del sábado venido, para un partido de las Eliminatorias mundialistas.

Mientras que, a segunda hora, CURNE y Regatas en un clásico chaqueño, ofrecieron un buen partido, con superioridad de los campeones defensores por 27 a 9. Y de esta manera se instalaron en la gran final 2025.

En Intermedia, Taraguy y CURNE hicieron lo propio, los “cuervos” superaron 37 a 33 frente a su clásico rival, Aranduroga; en tanto que los “universitarios” vencieron 54 a 26 ante Sixty.

Por su parte, también se jugaron las semifinales del Oficial de la URNE en Pre intermedia y Menores de 19 años. Donde se repiten los protagonistas, Taraguy ganó su partido ante Sixty por 23 a 8 y CURNE superó a Aranduroga 25 a 17 y protagonizarán otra final el sábado venidero.

Y en Juveniles, Regatas se quedó con el duelo ante Sixty por 13 a 10 y Taraguy venció a Aranduroga 35 a 20, para instalar un cuarto equipo del plantel superior en las finales.

Fue una jornada extensa, con mucho calor. También se disputaron las semifinales de la Copa URNE para Menores de 17, 16 y 15 años, que se completan este martes y ya estaremos informando todos los resultados y cruces de las finales.

Lo lamentable fue la nula y pésima atención a la prensa, por parte de la organización, ya que no previó ningún sector para que los hombres y mujeres que van a cubrir estas alternativas, no solo importantes para los protagonistas, sino para la difusión del deporte.

RESULTADOS

Primera

Taraguy 53 – San José 10

CURNE 29 – Regatas 9

Intermedia

CURNE 54 – Sixty 26

Taraguy 37 – Aranduroga 34

Pre intermedia

Taraguy 23 – Sixty 8

CURNE 25 – Aranduroga 17

Menores de 19

Sixty 10 – Regatas 13

Taraguy 35 – Aranduroga 20

OTROS PARTIDOS CONFIRMAR

3er puesto: Regatas vs. San José

5to puesto: CURDA – Aranduroga

7mo puesto: San Patricio – Sixty

Final Ascenso: Tacurú vs. Caza y Pesca

FINALES – SABADO 11

Primera: CURNE – Taraguy

Intermedia: CURNE – Taraguy

Pre intermedia: CURNE – Taraguy

Menores de 19: Regatas – Taraguy