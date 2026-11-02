NOVEDADES DEL RUGBY DE LA REGIÓN NEA 2026

(Gentileza: Diario El Litoral de Corrientes) La definición será entre CURNE, que buscará su sexto título consecutivo y que ya clasificó al próximo Torneo del Interior A, y San José de Paraguay. El clásico correntino definirá el tercer puesto y un lugar en el Repechaje del Torneo del Interior B.

La ilusión de lograr el título para los equipos correntinos en el Regional NEA de rugby quedó trunca el sábado, al perder en las semifinales Taraguy y Aranduroga.

La definición de la temporada 2026 será inédita. CURNE buscará su sexto título consecutivo, mientras que San José de Asunción, por primera vez estará en la gran final prevista para el sábado 7 de noviembre en cancha de Taraguy,

El equipo universitario se aseguró un lugar en el Torneo del Interior A. El NEA tiene una plaza en la competencia nacional, pero como la Unión Paraguaya participa como invitada en el Regional no puede ser parte del certamen que organiza la Unión Argentina.

La ilusión de lograr el título para los equipos correntinos en el Regional NEA de rugby quedó trunca este sábado, al perder en las semifinales Taraguy y Aranduroga.

La definición de la temporada 2026 será inédita. Curne buscará su sexto título consecutivo, mientras que San José de Asunción, por primera vez estará en la gran final prevista para el sábado 7 de noviembre en cancha de Taraguy,

El equipo universitario se aseguró un lugar en el Torneo del Interior A. El NEA tiene una plaza en la competencia nacional, pero como la Unión Paraguaya participa como invitada en el Regional no puede ser parte del certamen que organiza la Unión Argentina.

El clásico correntino entre Taraguy y Aranduroga servirá para definir el tercer puesto y el pasaje al Repechaje del Torneo del Interior B.

La cancha de Taraguy recibió a las semifinales de la temporada. Un gran marco de público presenció los partidos de pre intermedia, intermedia y primera.

En la división superior, CURNE se hizo fuerte frente a Aranduroga y se quedó con la victoria 35 a 27 jugar su décimo tercera final consecutiva.

El elenco chaqueño se mostró firme en los 40 minutos iniciales para adelantarse 22 a 3. Tuvo el control de la pelota y el dominio territorial, frente a un rival que pocas veces pudo pisar las 22 contrarias.

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En el segundo tiempo, llegó la reacción de Aranduroga. El equipo correntino le sumó movilidad a sus ataques, llegó tres veces al ingoal contrario para quedar solamente cinco puntos abajo (27-32) con pocos minutos por jugar.

La puntería de Juan Sánchez le permitió sumar otro penal, poner el marcador 35 a 27 y asegurar la victoria de Curne.

La ilusión de lograr el título para los equipos correntinos en el Regional NEA de rugby quedó trunca este sábado, al perder en las semifinales Taraguy y Aranduroga.

La definición de la temporada 2026 será inédita. CURNE buscará su sexto título consecutivo, mientras que San José de Asunción, por primera vez estará en la gran final prevista para el sábado 7 de noviembre en cancha de Taraguy,

El equipo universitario se aseguró un lugar en el Torneo del Interior A. El NEA tiene una plaza en la competencia nacional, pero como la Unión Paraguaya participa como invitada en el Regional no puede ser parte del certamen que organiza la Unión Argentina.

El clásico correntino entre Taraguy y Aranduroga servirá para definir el tercer puesto y el pasaje al Repechaje del Torneo del Interior B.

La cancha de Taraguy recibió a las semifinales de la temporada. Un gran marco de público presenció los partidos de pre intermedia, intermedia y primera.

En la división superior, CURNE se hizo fuerte frente a Aranduroga y se quedó con la victoria 35 a 27 jugar su décimo tercera final consecutiva.

El elenco chaqueño se mostró firme en los 40 minutos iniciales para adelantarse 22 a 3. Tuvo el control de la pelota y el dominio territorial, frente a un rival que pocas veces pudo pisar las 22 contrarias.

En el segundo tiempo, llegó la reacción de Aranduroga. El equipo correntino le sumó movilidad a sus ataques, llegó tres veces al ingoal contrario para quedar solamente cinco puntos abajo (27-32) con pocos minutos por jugar.

La puntería de Juan Sánchez le permitió sumar otro penal, poner el marcador 35 a 27 y asegurar la victoria de Curne.

La segunda semifinal fue pura emoción y con momentos cambiantes en el control del partido que se definió con un penal sobre la hora convertido por el internacional argentino Joaquín Lamas a favor de San José 37 a 34.

El desequilibrio de sus tres cuartos, le permitieron a Taraguy llegar al try, pero San José también mostró sus variantes para anotar. Así se llegó a un 17-17 al concluir el primer período.

La paridad en el juego y el control repartido del marcador se mantuvo en el segundo tiempo, hasta el segundo final.

Lamas, la figura del encuentro, tuvo la posibilidad de definir antes el pleito, pero cuando estaba a punto de apoyar un try, la pelota se le cayó de la mano.

De todas formas, el jugador surgido del SIC, convirtió un penal para adelantar a su equipo 34 a 31. Ignacio Meabe, de gran juego, respondió de la misma manera para marcar la igualdad. Sin embargo, San José tuvo un penal a su favor, cerca de la mitad de la cancha en terreno de Taraguy. Lamas buscó la H, su envió tuvo fuerza y dirección para transformar el penal en 3 puntos y permitir que el equipo paraguayo se instale en la final.

Otras semifinales

La jornada de sábado también sirvió para la disputa de las semifinales del Regional en la categoría intermedia. Taraguy venció a Sixty 34 a 26 y CURNE hizo lo propio con Aranduroga 46 a 17.

Mientras que por el Oficial de la Unión de Rugby del Nordeste en la división pre intermedia, Taraguy le ganó a CURNE 22 a 21 y San Patricio derrotó a Aranduroga 27 a 16.

FOTO: El rugby de la región NEA comienza a definir la instancia final de la temporada 2026.

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