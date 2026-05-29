NOVEDADES EN EL BOXEO DE LA FAB Y LA FFB PARA EL 2026

El semillero del boxeo argentino empieza a diseñar su hoja de ruta para el 2026. La Federación Argentina de Boxeo (FAB) comenzó a armar el rompecabezas de su calendario de Torneos Nacionales, y la provincia de Formosa ya levantó la mano para quedarse con una de las localías más atractivas del año.

La Federación Formoseña de Boxeo (FFB), comandada por Jorge Zarza, solicitó formalmente la organización del Campeonato Nacional de la categoría Cadetes para el mes de diciembre, apuntando a ambas ramas (masculina y femenina). La confirmación oficial de esta y otras sedes quedará sellada en la próxima reunión de mesa chica de la entidad madre del pugilismo nacional, bajo la conducción del Dr. Luis Arturo Doffi.

De aprobarse la propuesta, la capital del boxeo formativo se trasladará al Polideportivo de la localidad de Laguna Blanca, escenario elegido por la FFB para albergar los combates.

El cronograma de la temporada

El boceto que maneja la FAB para el 2026 distribuye la actividad de la siguiente manera:

Junio: Campeonato Nacional de Mayores Masculino.

Agosto: Campeonato Nacional Juvenil y Mayores Femenino.

Octubre: Campeonato Nacional Juvenil Masculino.

Diciembre: Campeonato Nacional de Menores y Cadetes (Masculino y Femenino).

El futuro en el cuadrilátero

La categoría Cadetes representa el verdadero Recreo de Campeones. Nuclea a jóvenes promesas de 13 y 14 años (Clases 2011 y 2012) que buscan dar el salto de calidad en el plano amateur.

Tanto para las pichonas de la formoseña «La Tigresa» Acuña como para los herederos de «Maravilla» Martínez, el reglamento oficial estipula un exigente filtro con la balanza. Las divisiones de peso que buscarán corona van desde los 46 kg hasta los pesos pesados de más de 80 kg, cruzando por las exigentes categorías de 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75 y 80 kilogramos.

Formosa se prepara para encender las luces del ring y recibir a los mejores proyectos del país, en un mes de diciembre que promete cruces de alto voltaje en el norte argentino.

FOTO: El titular de la FFB Jorge Zarza durante una reunión mantenida en la semana con el responsable y púgiles de la capital formoseña.