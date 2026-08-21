NOVEDADES EN EL PROVINCIAL DE BÁSQUETBOL MAYORES

La Federación Formoseña de Básquetbol (FFBB) confirmó que entre el viernes 28 y sábado 29, en el estadio Centenario se jugará las instancias de semifinales y final del Torneo Provincial Mayores de Clubes.

Los cuatro equipos clasificados para semifinales son: Sarmiento, Estudiantes, Sol de América, todos de la capital, además de Unión Central de Comandante Fontana. En la fase de clasificación participaron diez equipos de capital e interior.

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FOTO 1: Sarmiento y Estudiantes en pleno juego. Serán protagonistas de la instancia de definición.

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FOTO 2: La programación de semifinales y final.

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