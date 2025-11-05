NOVEDADES EN EL RUGBY FORMOSEÑO

(Texto y foto. Gentileza de La URF) ¡La Unión de Rugby de Formosa está de fiesta! Con enorme orgullo, confirmamos la clasificación de nuestras dos selecciones femeninas (FOTO) para la gran fiesta del rugby nacional, el Seven de la República Femenino 2025 en Paraná, Entre Ríos, los días 29 y 30 de noviembre.

Este logro es un testimonio del crecimiento sostenido de nuestro rugby femenino.

¡DOBLE CLASIFICACIÓN !

SELECCIÓN MAYOR: Clasificada para la Zona Desarrollo del Seven de la República, junto a otras 8 Uniones de gran nivel.

SELECCIÓN JUVENIL: Clasificada para la competencia Juvenil, confirmando que Formosa es una de las 12 uniones con mayor desarrollo de base en el país.

¡Felicidades a todas nuestras jugadoras y cuerpos técnicos! Este es el fruto de su pasión, el esfuerzo en cada entrenamiento y la garra con la que representan a nuestra provincia.

Compromiso Institucional: Equidad y Desarrollo

La clasificación, obtenida gracias al ranking oficial de fichajes competitivos 2025 de la UAR, refleja no solo talento, sino también el compromiso institucional de la URF.

«En la Unión de Rugby de Formosa, la equidad e igualdad no son solo palabras, sino pilares de gestión. Consideramos vital el desarrollo del rugby femenino en todas sus categorías, y seguiremos trabajando para garantizar las herramientas y el espacio que nuestras jugadoras merecen.»

¡Formosa presente en el gran escenario nacional! Agradecemos a la UAR por la organización y a todas las uniones por el trabajo conjunto.

¡Vamos por más, Formosa!