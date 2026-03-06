NOVEDADES EN LA FEDERACIÓN FORMOSEÑA DE BÁSQUETBOL

Sigue en construcción la temporada 2026 del básquet federado. Con la presencia de representantes de los clubes Vialidad, Sarmiento, Argentinos del Norte de Clorinda, Sol de América, Estudiantes, Domingo Savio, Ciudad de Clorinda, Villa Básquet, Cigüeñas, Defensores del Rosario, Colegiales, Linces de Ibarreta, Toritos de Pirané y La Paz, las autoridades de la FFBB, con su presidente, Mario Romay, al frente, plantearon un extenso temario de trabajo pensando en el inicio de las actividades y su desarrollo para todo el año (FOTO)

Uno de los puntos destacados fue la idea firme de la FFBB de participar en los Argentinos de las categorías U11 y U13, femenino y masculino, que se vuelven a disputar en este 2026.

La primera cita para los torneos locales será la Copa U 11 prevista para los días 11 y 12 de abril. Además, se jugarán torneos tipo Copas en todas las categorías para clasificar los equipos de la FFBB con vistas a la Liga Federal Formativa.

⏺ Se informó sobre los cursos de ENEBA en sus diferentes niveles y el curso programado para esta semana para árbitros del NEA con la participación del grupo arbitral de FFBB. Se hará los días 7 y 8 de marzo.