NOVEDADES PARA EL TORNEO FEDERAL A TEMPORADA 2026

El anuncio formal se realizó durante los sorteos de las categorías de ascenso en el Predio de Ezeiza. Los detalles de la próxima temporada

Este lunes, el Consejo Federal dio a conocer, de manera oficial, algunos detalles de lo que será la temporada 2026 del Torneo Federal A. Los datos surgieron durante el evento de sorteo de las diferentes categorías de ascenso del fútbol argentino en el Predio de Ezeiza.

Según se comunicó, el mismo estará iniciando a mediados de Marzo, una vez finalizado el Torneo Regional Federal Amateur con sus cuatro equipos ascendidos. Por el momento no hay una fecha puntual definida. Si quedó estipulado que finalizará el 10 de Diciembre.

En cuanto al formato, será similar al de la última temporada. Se mantendrá el esquema de cuatro zonas, las cuáles se definirán en su composición cuando se cuente con todos los equipos. La fecha del sorteo será comunicada oportunamente.

Por último se confirmó que se mantendrá el esquema dispuesto para los ascensos y descensos: dos conjuntos subirán de forma directa a la Primera Nacional y cuatro conjuntos deberán disputar el Regional 2027.

Los equipos que jugarán la temporada 2026 del Federal A

9 DE JULIO (Rafaela, Santa Fe)

ALVARADO (Mar del Plata, Buenos Aires)

ATENAS (Río Cuarto, Córdoba)

ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (San Martín, Mendoza)

BARTOLOMÉ MITRE (Posadas, Misiones)

BOCA UNIDOS (Corrientes)

CIPOLLETTI (Cipolletti, Río Negro)

CÍRCULO DEPORTIVO (Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires)

COSTA BRAVA (General Pico, La Pampa)

DEPORTIVO ARGENTINO (Monte Maíz, Córdoba)

DEFENSORES DE BELGRANO (Villa Ramallo, Buenos Aires)

DEPORTIVO RINCÓN (Rincón de los Sauces, Neuquén)

DOUGLAS HAIG (Pergamino, Buenos Aires)

EL LINQUEÑO (Lincoln, Buenos Aires)

GERMINAL (Rawson, Chubut)

GIMNASIA Y ESGRIMA (Chivilcoy, Buenos Aires)

GIMNASIA Y ESGRIMA (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)

GUILLERMO BROWN (Puerto Madryn, Chubut)

HURACÁN LAS HERAS (Las Heras, Mendoza)

INDEPENDIENTE (Chivilcoy, Buenos Aires)

JUVENTUD ANTONIANA (Salta)

JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO (San Luis)

KIMBERLEY (Mar del Plata, Buenos Aires)

OLIMPO (Bahía Blanca, Buenos Aires)

RAMÓN SANTAMARINA (Tandil, Buenos Aires)

SAN MARTÍN (Formosa)

SARMIENTO (La Banda, Santiago del Estero)

SARMIENTO (Resistencia, Chaco)

SOL DE AMÉRICA (Formosa)

SOL DE MAYO (Viedma, Río Negro)

SPORTIVO ATLÉTICO CLUB (Las Parejas, Santa Fe)

SPORTIVO BELGRANO (San Francisco, Córdoba)

VILLA MITRE (Bahía Blanca, Buenos Aires)

ASCENSO 1 TORNEO REGIONAL

ASCENSO 2 TORNEO REGIONAL

ASCENSO 3 TORNEO REGIONAL

ASCENSO 4 TORNEO REGIONAL