NOVENA FECHA DEL TORNEO REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

La novena y última fecha de la primera fase del Torneo Regional NEA de Rugby se disputará entre este sábado y el domingo en las ciudades de Resistencia, Corrientes, y Asunción (Paraguay). El equipo formoseño de Aguará visitará a CURDA en la capital guaraní en la tarde del domingo, con la premisa de lograr un buen resultado que le permita mantenerse en la elite del deporte de la ovalaba bajo la órbita de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE).

La jornada del sábado estará marcada por encuentros entre los equipos clasificados que bucarán quedar bien posicionados, mientras que el domingo se definirá el segundo descenso. Los ocho mejores avanzarán a la siguiente ronda, y los dos peores estarán comprometidos con el descenso.

Cuando resta la última fecha, las posiciones están de esta manera: Taraguy 36 puntos, Aranduroga 30, CURNE 26, CURDA 24, San Patricio 22, San José 20, Aguará 13, Regatas 12, Sixty 10 y CAPRI 0.

La agenda

Todo el programa del fin de semana será el siguiente:

Sábado 15 de agosto: 16, CURNE vs. Taraguy (Joaquín Romero) y San Patricio vs. San José (Juan Zubieta).

Domingo 16: 15:30, CURDA vs Aguará (César Medina), Aranduroga vs. CAPRI (Rodrigo Sauco) y Regatas vs Sixty (Lucas Palacios).

FOTO: Aguará de Formosa jugará el domingo en Asunción frente al

Local CURDA.

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