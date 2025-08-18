Nueva consagración para Mauricio Arias: El nadador  formoseño logró el primer puesto en Balcarce

El joven formoseño, de 18 años, se consagró campeón en Balcarce en la exigente prueba de dos kilómetros en aguas abiertas, con temperaturas extremas de apenas cinco grados.

El nadador formoseño Mauricio Arias, representante del club capitalino Natalú, volvió a dejar en lo más alto al deporte provincial tras quedarse con el primer puesto en la prueba de dos kilómetros en aguas abiertas, disputada el pasado sábado 16 de agosto en Balcarce, Buenos Aires. FOTO: El formoseño Mauricio Arias, y una constante en su carrera deportiva, subirse al primer lugar de un podio.

La competencia se desarrolló en condiciones extremas: el agua alcanzaba apenas los cinco grados de temperatura, por lo que los atletas debieron competir con traje de neopreno. A pesar del desafío, Arias mostró nuevamente su gran resistencia y preparación, imponiéndose con autoridad sobre sus rivales.

Con solo 18 años, el formoseño se sigue consolidando como uno de los grandes talentos de la natación en aguas abiertas del país y reafirma que la provincia es cuna de deportistas de primer nivel.

En su calendario competitivo, Mauricio también se impuso en pruebas previas durante julio, cuando viajó a Ciénaga (Jujuy) y a Concordia (Entre Ríos), quedándose con el primer puesto en ambas competencias, reafirmando una vez más su regularidad y gran presente en la natación de aguas abiertas.

Brillante 2025 de Arias

Los recientes triunfos de Mauricio en Balcarce, Ciénaga y Concordia, se suman a un año brillante para Arias. En abril, el joven nadador se consagró campeón del circuito Open Water Argentina (OWA), en su categoría (hasta 19 años), y en la tabla general masculina compitiendo con atletas de todo el país.

En la última fecha disputada en Puerto Alto Delta, Entre Ríos, obtuvo el primer lugar en su categoría y un tiempo de 01:13:26 en la distancia de cinco kilómetros, lo que le permitió sumar los puntos necesarios para quedarse con el título nacional.

Su desempeño en todo el circuito lo posicionó como uno de los mejores del país, demostrando no solo talento, sino también disciplina y capacidad para afrontar las exigencias de la natación en aguas abiertas, una disciplina que requiere fortaleza física y mental.

Según contó Mauricio, el Estado provincial colaboró para que pudiera estar presente en la competencia de Balcarce y, en ocasiones anteriores, le facilitó las instalaciones del Parque Acuático “17 de Octubre”, detalle fundamental para su preparación en competencias como el Open Water Argentina, ya que cuenta con una pileta con olas que simula la experiencia de nadar en el mar.

Una proyección que no tiene techo

La carrera de este joven deportista está marcada por la constancia y el esfuerzo. Además de la natación, el joven también practica triatlón, lo que le brinda una preparación integral. Bajo la guía de sus entrenadores Humberto Alucín y Delia Díaz, y con el acompañamiento de su familia, ha logrado destacarse en cada una de sus presentaciones.

Con sus triunfos en el OWA y su reciente victoria en Balcarce, Arias no solo se afianza como referente deportivo en Formosa, sino también como una de las promesas más firmes de la natación argentina en aguas abiertas.