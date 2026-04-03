Obras conquistó la Copa «Islas Malvinas» en Formosa

Obras Basket encontró su mejor versión cuando más lo necesitaba y se quedó con el título de la Copa Islas Malvinas tras superar a Ferro Carril Oeste por 90 a 78 en una final intensa, cambiante y cargada de emociones.

El partido, que se jugó en el estadio Cincuentenario de Formosa, tuvo el arbitraje de Alejandro Chiti, Pablo Estévez y Alejandro Zanabone, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 27-21, 46-50 y 63-63.

El inicio mostró a un Obras decidido, con ritmo alto y efectividad para tomar rápidamente el control. Sin embargo, Ferro respondió con personalidad: ajustó en defensa, encontró gol en el perímetro y revirtió el desarrollo para pasar al frente, en una primera mitad que confirmó la tónica del torneo, con parciales que cambiaban el rumbo del juego en cuestión de minutos.

El segundo cuarto mantuvo esa lógica. Ninguno logró sostener diferencias amplias por demasiado tiempo y el intercambio de golpes fue constante. Obras sacó ventaja desde su presencia en los rebotes y encontró respuestas en distintos pasajes, mientras que Ferro volvió a apoyarse en su juego colectivo y la eficacia externa para mantenerse en partido.

Con el correr de los minutos, el desgaste empezó a hacerse notar. El tercer período fue más trabado, con menor fluidez ofensiva y mayor protagonismo de las defensas. En ese contexto, Ferro creció desde la intensidad y logró igualar el marcador de cara al cierre, dejando todo abierto para un último cuarto que prometía.

Y ahí, en el momento decisivo, apareció la versión más sólida del campeón. Obras tomó nuevamente el control con autoridad, elevó su nivel defensivo y encontró en sus figuras las respuestas necesarias para quebrar definitivamente el juego. Ty Sabin lideró la ofensiva con 26 puntos y una noche destacada desde el perímetro, bien acompañado por Felipe Inyaco y la energía colectiva de un equipo que no dejó dudas en el tramo final.

Ferro, que había llegado con el impulso de una semifinal épica, no logró sostener el ritmo en el cierre y se quedó sin respuestas ante el dominio del Rockero en los minutos decisivos. El cierre fue todo de Obras, que manejó los tiempos y selló una victoria clara para desatar el festejo. Federico Zezular, pieza clave a lo largo del torneo, fue elegido como el Jugador Más Valioso de la Copa.

De esta manera, Obras celebró en Formosa su primer título oficial en la Liga Nacional, con una consagración construida desde el carácter, la intensidad y la capacidad de responder en los momentos que definen a los campeones.