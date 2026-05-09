Oscar Gómez volvió a vestir los colores de Boca en el equipo Senior

El exfutbolista formoseño Oscar Gómez volvió a tener una experiencia especial ligada a su paso por Boca Juniors al ser invitado a participar del equipo Senior de la institución. El encuentro se disputó en la ciudad de La Plata, donde el Xeneize enfrentó a un combinado de exjugadores de Gimnasia y Estudiantes, en una jornada cargada de recuerdos y figuras históricas del fútbol argentino.

El conjunto Senior de Boca se impuso por 5 a 2 y Gómez aportó uno de los goles del cruce. También marcaron Emiliano Romay, autor de dos tantos, Luciano González y Luis Calvo. El partido se disputó en un complejo utilizado habitualmente por Gimnasia y reunió a exjugadores que dejaron su huella tanto en el fútbol argentino como en el exterior.

Durante el juego, el formoseño compartió cancha con reconocidos nombres como Emiliano Romay, Ariel Rosada, Luis Calvo, Lalo Maradona, Walter del Río y Juan Amador Sánchez, entre otros futbolistas que tuvieron paso por Boca y posteriormente desarrollaron carreras internacionales. El equipo estuvo dirigido por Enrique Hrabina, acompañado por el histórico preparador físico Raúl Rodríguez, recordado por haber trabajado en la época del legendario Juan Carlos “Toto” Lorenzo.

Aclaremos que, Gómez surgió futbolísticamente en Sol de América antes de dar el salto a Boca Juniors, donde debutó en Primera División en 1995 bajo la conducción de César Luis Menotti. En aquel plantel fue par de grandes figuras como Carlos Navarro Montoya, Oscar Fabbri, Diego Maradona, Roberto Cabañas y Sergio Martínez, entre otros referentes de una época muy recordada del club.

Tras su paso por Boca, continuó su carrera en clubes de Chile, Paraguay y Alemania, construyendo una extensa trayectoria internacional. Hoy, ya retirado del fútbol profesional, continúa vinculado al deporte y disfrutando de este tipo de convocatorias que reúnen a históricos futbolistas y mantienen vivo el sentido de pertenencia con la camiseta azul y oro.

La participación del exjugador formoseño en el Senior de Boca representa además un motivo de orgullo para el fútbol de Formosa, teniendo en cuenta que Gómez fue uno de los representantes provinciales que logró llegar a la máxima categoría del fútbol argentino y compartir vestuario con algunas de las máximas figuras de la historia del deporte nacional.