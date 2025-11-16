Polideportivo

OSCAR MAÑAS ES EL INVITADO A EL DEPORTE EN LA MEMORÍA

Porreddeportiva

Nov 15, 2025

 

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, y el domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta ocasión el invitado es el ex futbolista, dirigente, y militante social, Oscar Héctor Mañas. FOTO: Oscar Mañas y Alfredo Domínguez, en un pasaje del programa que saldrá al aire este fin de semana.

Será un buen momento para revivir el inicio de la década del 80, la creación de la Asociación Formoseña de Fútbol de Veteranos, entidad que dio organización a todo un fenómeno deportivo y social que aglutina a miles de jugadores. También, Mañas, hará referencia a su historia como futbolista, que incluye su paso por clubes como José Manuel Estrada y Sarmiento, ambos de Formosa, y Circulo Deportivo Policial de Jujuy.

La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, testigo de la creación de la Asociación Formoseña de Fútbol de Veteranos, del cual Mañas fue el primer presidente.

 

 

