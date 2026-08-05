Pablo Echavarría explicó las nuevas reglas del fútbol argentino: “El objetivo es que el juego tenga más ritmo y menos interrupciones”

El árbitro internacional y juez de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, Pablo Echavarría, analizó las nuevas modificaciones reglamentarias que comenzaron a aplicarse en el fútbol argentino. En diálogo con «Pelotas Para Todos» de FM Espacios 92.5, explicó que los cambios buscan darle mayor continuidad al juego, reducir las pérdidas de tiempo y mejorar el espectáculo.

Echavarría señaló que las modificaciones impulsadas por la FIFA, luego del Mundial, apuntan a que el balón permanezca más tiempo en juego y a desalentar las demoras innecesarias que suelen producirse durante los encuentros. Según indicó, el objetivo es que el fútbol sea más dinámico y atractivo para los espectadores.

El árbitro destacó además que jugadores, entrenadores y cuerpos técnicos vienen mostrando una buena predisposición para adaptarse a las nuevas disposiciones. Consideró que, con el correr de las fechas, estas reglas terminarán incorporándose naturalmente al desarrollo del juego.

Otro de los temas centrales fue el funcionamiento del VAR, una herramienta que continúa generando debate entre los protagonistas y los hinchas. Echavarría aclaró que el sistema actúa únicamente en situaciones contempladas por el reglamento y no interviene en todas las jugadas polémicas.

En ese sentido, recalcó que el videoarbitraje puede corregir errores claros vinculados con saques de meta, tiros de esquina o confusiones de identidad entre futbolistas, siempre dentro de los protocolos establecidos por la FIFA y la IFAB.

Respecto a su forma de dirigir los partidos, aseguró que prioriza el diálogo permanente con los jugadores antes de recurrir a las sanciones disciplinarias. Sostuvo que la comunicación permite prevenir conflictos y mantener el control del encuentro.

«Siempre trato de hablar primero con los futbolistas y advertir antes de mostrar una tarjeta. La idea es conducir el partido desde el diálogo siempre que las circunstancias lo permitan».

Asimismo, fue consultado sobre el supuesto fanatismo de los árbitros por determinados clubes. Echavarría reconoció que cualquier persona puede simpatizar con un equipo durante su infancia, pero remarcó que esa situación cambia completamente al llegar al profesionalismo.

Afirmó que un árbitro de Primera División debe actuar con absoluta imparcialidad y que la responsabilidad de impartir justicia está por encima de cualquier preferencia personal. «Cuando uno llega a este nivel, el fanatismo desaparece», dijo.

Finalmente, el árbitro internacional recordó con afecto las oportunidades en las que dirigió en Formosa por Copa Argentina y agradeció el cariño recibido por el público local. Además, expresó su deseo de regresar pronto a la provincia para volver a compartir una jornada de fútbol.

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