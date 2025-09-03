Federal

PANORAMA DE LA ZONA B DE LA REVÁLIDA DEL FEDERAL A

La séptima fecha de la Zona B de la Reválida del Torneo Federal A 2025, dejó un par de datos interesantes. Boca Unidos de Corrientes al superar a Bartolomé Mitre de Posadas por 2-0, suma 18 puntos, y clasificó a los playoffs de la Reválida por el segundo ascenso, y por su parte Sol de América de Formosa al imponerse por 2-0 a Ben Hur de Rafaela, aseguró su permanencia en la categoría, además de ubicarse cuarto en la tabla con 10 unidades, y estar en zona de clasificación a la siguiente fase. FOTO: Sol de América con posibilidades de clasificar a los playoffs de semifinales, cuando restan dos fechas para el final la Reválida.

Resultados de la fecha 7

Zona B de la Reválida

Boca Unidos de Corrientes 2- Bartolomé Mitre de Posadas 0

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 3- Sportivo Las Parejas 0

Defensores de Villa Ramallo 2- Sarmiento de Resistencia 2

Ben Hur de Rafaela 0- Sol de América de Formosa 2

El Linqueño de Lincoln 3- Crucero del Norte de Posadas 0 (Este partido se jugó el lunes 1 de septiembre).

Tabla de posiciones: Gentileza de Ascenso del Interior.

