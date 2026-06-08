PANORAMA DEL FÚTBOL  DE PRIMERA A DE LA LFF

Defensores del Rosario se consolidó como el único líder del Torneo de Primera A 2026 de la Liga Formoseña de Fútbol, tras vencer por 3-2 a San José Obrero y alcanzar las 21 unidades. Luego de disputarse ocho compromisos de esta octava fecha, el certamen liguero completará su programación el próximo martes 9 de junio. A continuación, el repaso detallado de los marcadores registrados, los partidos pendientes y el estado actual de la clasificación general.

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Resultados de la octava fecha

San Lorenzo 4- Estrellas de Laishí 1

Estudiantes de San Francisco 4- Villa Jardín 1

Avellaneda 0- Chacra 8 1

Inter del barrio Obrero 2- Defensores del Rosario 3

San José Obrero 0- Deportivo Tatané 0

1° de Mayo 2- Fontana 3

Libertad del barrio Eva Perón 0- Defensores de Evita 1

Municipal de Laishí 0- 8 de Diciembre 0

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Martes 9 de Junio

Cancha de la localidad de Herradura

15:30: Defensores de Herradura- Sol de América

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Cancha del Club Fontana

15:30: San Agustín- San Martín

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Cancha de la localidad de Misión Laishí

15:30: Estrellas de Laishí- Avellaneda

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FOTO 1: Defensores del Rosario manda en la máxima categoría del fútbol capitalino.

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FOTO 2: Tabla de posiciones de la categoría A

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