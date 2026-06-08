PANORAMA DEL FÚTBOL  DE PRIMERA A DE LA LFF

Defensores del Rosario se consolidó como el único líder del Torneo de Primera A 2026 de la Liga Formoseña de Fútbol, tras vencer por 3-2 a San José Obrero y alcanzar las 21 unidades. Luego de disputarse ocho compromisos de esta octava fecha, el certamen liguero completará su programación el próximo martes 9 de junio. A continuación, el repaso detallado de los marcadores registrados, los partidos pendientes y el estado actual de la clasificación general.
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Resultados de la octava fecha
San Lorenzo 4- Estrellas de Laishí 1
Estudiantes de San Francisco 4- Villa Jardín 1
Avellaneda 0- Chacra 8 1
Inter del barrio Obrero 2- Defensores del Rosario 3
San José Obrero 0- Deportivo Tatané 0
1° de Mayo 2- Fontana 3
Libertad del barrio Eva Perón 0- Defensores de Evita 1
Municipal de Laishí 0- 8 de Diciembre 0
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Martes 9 de Junio
Cancha de la localidad de Herradura
15:30: Defensores de Herradura- Sol de América
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Cancha del Club Fontana
15:30: San Agustín- San Martín
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Cancha de la localidad de Misión Laishí
15:30: Estrellas de Laishí- Avellaneda
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FOTO 1: Defensores del Rosario manda en la máxima categoría del fútbol capitalino.
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FOTO 2: Tabla de posiciones de la categoría A
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