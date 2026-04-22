Básquetbol

Panorama del Provincial de  Básquetbol de Mayores

Porreddeportiva

Abr 22, 2026

 

El Provincial de Mayores disputó las dos primeras fechas de la Zona Capital con la realización de cuatro partidos. Son cinco los elencos que protagonizan el grupo, con fecha libre para Vialidad en la jornada inicial y para Estudiantes en la segunda.

En la apertura, Sarmiento venció a Camioneros por 99 a 67, mientras que Estudiantes superó a Sol de América por 76 a 66. Por la segunda fecha, Camioneros se impuso ante Vialidad por 69 a 46 y Sarmiento volvió a ganar, esta vez ante Sol de América, por 85 a 36.

Este fin de semana continuará el torneo con el estreno de la Zona Interior. La actividad contará con cuatro partidos en el Polideportivo de Laguna Blanca:

Sábado 25 (Fecha 1): Unión Central vs. Argentinos y Laguna Blanca vs. Tres Lagunas.

Domingo 26 (Fecha 2): Unión Central vs. Tres Lagunas y Laguna Blanca vs. Ciudad.

FOTO 1: Camioneros comenzó con el pié derecho el Provincial de Mayores al ganarle a Vialidad.

FOTOS 2: Sol de América cayó en sus dos primeras presentaciones frente a Estudiantes y Sol de América.

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA ENFRENTARÁ A  INDEPENDIENTE POR LA RECLASIFICACIÓN

Abr 21, 2026 reddeportiva
Básquetbol

LA UNIÓN DE FORMOSA PERDIÓ AJUSTADAMENTE ANTE ATENÁS

Abr 18, 2026 reddeportiva
Básquetbol

La Unión cierra la fase regular ante un Atenas que juega por la supervivencia

Abr 17, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Federal

El correntino Billanueva dirigirá el duelo entre San Martín y Sol de América

22 de abril de 2026 reddeportiva
Básquetbol

Panorama del Provincial de  Básquetbol de Mayores

22 de abril de 2026 reddeportiva
Fútbol

El formoseño Emiliano Núñez entrena con la Selección Argentina Sub 20 de Fútbol Playa

21 de abril de 2026 reddeportiva
Voleibol

TODO EL VOLEIBOL DE LA ASOCIACIÓN CAPITALINA

21 de abril de 2026 reddeportiva