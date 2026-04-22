Panorama del Provincial de  Básquetbol de Mayores

El Provincial de Mayores disputó las dos primeras fechas de la Zona Capital con la realización de cuatro partidos. Son cinco los elencos que protagonizan el grupo, con fecha libre para Vialidad en la jornada inicial y para Estudiantes en la segunda.

En la apertura, Sarmiento venció a Camioneros por 99 a 67, mientras que Estudiantes superó a Sol de América por 76 a 66. Por la segunda fecha, Camioneros se impuso ante Vialidad por 69 a 46 y Sarmiento volvió a ganar, esta vez ante Sol de América, por 85 a 36.

Este fin de semana continuará el torneo con el estreno de la Zona Interior. La actividad contará con cuatro partidos en el Polideportivo de Laguna Blanca:

Sábado 25 (Fecha 1): Unión Central vs. Argentinos y Laguna Blanca vs. Tres Lagunas.

Domingo 26 (Fecha 2): Unión Central vs. Tres Lagunas y Laguna Blanca vs. Ciudad.

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FOTO 1: Camioneros comenzó con el pié derecho el Provincial de Mayores al ganarle a Vialidad.

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FOTOS 2: Sol de América cayó en sus dos primeras presentaciones frente a Estudiantes y Sol de América.