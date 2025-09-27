PANORAMA DEL RUGBY DEL NEA

(Gentileza del sitio: Tiempo de Rugby) Este sábado se define la segunda división del Regional del NEA, con las dos semifinales, que además de buscar los que irán por el título, los dos ganadores accederán al cuadrangular por el ansiado acceso a la elite. Tacurú recibirá a Abipones y Caza y Pesca de Formosa a Lomas.
Mientras que Carayá de Eldorado, recibirá a Qompí de Formosa, en busca de la corona del Regional C.
Este fin de semana, hay ventana para la Primera e Intermedia del Regional NEA 2025, para disputarlas semifinales en cancha de Aranduroga el sábado 4 y la jornada final el sábado 10 de octubre.
Con respecto al Torneo Oficial de la URNE, se juega la 14ta fecha en diferentes categorías, para determinar los clasificados a las semifinales.
PROGRAMACION
REGIONAL NEA – B 2025
Primera – Semifinales
Sábado 27: 15.00: Tacurú vs. Abipones.
Domingo 28: 15.00: Caza y Pesca de Formosa vs. Lomas.
REGIONAL NEA – C 2025
Primera – Final
Domingo 28 – 15.00: Carayá vs. Qompí de Formosa
REGIONAL DE PRIMERA
Reubicación – 3ra fecha (Adelantan)
Domingo 28: 14.00: CAPRI vs. Aguará de Formosa
OFICIAL DE LA URNE
Menores de 19 – 8va fecha
Sábado 27: 15.30: San Patricio vs. Regatas.
Menores de 17 – 14ta fecha:
Sábado 27
14: Taraguy vs. Aguará de Formosa
16: Sixty vs. San Patricio
Libre: Aranduroga
Menores de 16 – 14ta fecha:
Sábado 27
12.30: Taraguy vs. Aguará de Formosa
14: Regatas vs. CURNE
14: Sixty vs. San Patricio
Libre: Aranduroga
Menores de 15 – 14ta fecha:
Sábado 27
12.30: Taraguy vs. Aguará de Formosa
12.30: Regatas vs. CURNE
12.30: Sixty vs. San Patricio. WO Sixty.
Libre: Aranduroga
TORNEO CLAUSURA DESARROLLO CHACO URNE 2025
Primera – 1ra fecha
Domingo 28
15: Cotton vs. Leones
16: Chaco RC vs. Unión