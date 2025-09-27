PANORAMA DEL RUGBY DEL NEA

(Gentileza del sitio: Tiempo de Rugby) Este sábado se define la segunda división del Regional del NEA, con las dos semifinales, que además de buscar los que irán por el título, los dos ganadores accederán al cuadrangular por el ansiado acceso a la elite. Tacurú recibirá a Abipones y Caza y Pesca de Formosa a Lomas.

Mientras que Carayá de Eldorado, recibirá a Qompí de Formosa, en busca de la corona del Regional C.

Este fin de semana, hay ventana para la Primera e Intermedia del Regional NEA 2025, para disputarlas semifinales en cancha de Aranduroga el sábado 4 y la jornada final el sábado 10 de octubre.

Con respecto al Torneo Oficial de la URNE, se juega la 14ta fecha en diferentes categorías, para determinar los clasificados a las semifinales.

PROGRAMACION

REGIONAL NEA – B 2025

Primera – Semifinales

Sábado 27: 15.00: Tacurú vs. Abipones.

Domingo 28: 15.00: Caza y Pesca de Formosa vs. Lomas.

REGIONAL NEA – C 2025

Primera – Final

Domingo 28 – 15.00: Carayá vs. Qompí de Formosa

REGIONAL DE PRIMERA

Reubicación – 3ra fecha (Adelantan)

Domingo 28: 14.00: CAPRI vs. Aguará de Formosa

OFICIAL DE LA URNE

Menores de 19 – 8va fecha

Sábado 27: 15.30: San Patricio vs. Regatas.

Menores de 17 – 14ta fecha:

Sábado 27

14: Taraguy vs. Aguará de Formosa

16: Sixty vs. San Patricio

Libre: Aranduroga

Menores de 16 – 14ta fecha:

Sábado 27

12.30: Taraguy vs. Aguará de Formosa

14: Regatas vs. CURNE

14: Sixty vs. San Patricio

Libre: Aranduroga

Menores de 15 – 14ta fecha:

Sábado 27

12.30: Taraguy vs. Aguará de Formosa

12.30: Regatas vs. CURNE

12.30: Sixty vs. San Patricio. WO Sixty.

Libre: Aranduroga

TORNEO CLAUSURA DESARROLLO CHACO URNE 2025

Primera – 1ra fecha

Domingo 28

15: Cotton vs. Leones

16: Chaco RC vs. Unión