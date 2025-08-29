PANORAMA DEL TORNEO CLASIFICATORIO DE LA A

Con dos partidos se cerrará este viernes la fecha 19, última de la primera ronda del Torneo Clasificatorio de Primera A 2025, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF): Patria- San Agustín y Avellaneda- Estudiantes. Con los marcadores ya anotados, están en semifinales: Defensores del Rosario, San Martín, 8 de Diciembre, e Inter del barrio Obrero. A continuación, la programación. FOTO: Una postal del cotejo entre Sol de América y Defensores del Rosario, que finalizó igualado 1-1, en la tarde del jueves.

Viernes 29 de Agosto

Cancha del Club Fontana

15:30: Sportivo Patria- San Agustín

–

Cancha del Club Sargento Rivarola

15:30: Avellaneda- Estudiantes de San Francisco

—

Resultados ya anotados por la fecha 19

San Lorenzo 6-Fontana 2

Libertad del Eva Perón 5- 1º de Mayo 1

Sol de Mayo 1- San José Obrero 3

Villa Jardín 1- Inter del Barrio Obrero 3

Defensores de Herradura 1- Municipal de Laishí 2

Sol de América 1- Defensores del Rosario 1

San Martín 1- 8 de Diciembre 0

Chacra 8 1- Defensores de Evita 2

—

Clasificados a semifinales

Los equipos de: 1) Defensores del Rosario (43), 2) San Martín (43), 3) 8 de Diciembre (43), y 4) Inter del barrio Obrero (41), clasificaron a semifinales.

Los cruces: San Martín- 8 de Diciembre, y Defensores del Rosario- Inter.

—

Descendieron a la categoría B: Sol de Mayo y Sportivo Patria

—