PARAGUAY CAMPEÓN DEL TORNEO SELECT 12 NORTE

La selección de la Unión de Rugby de Paraguay (URP) se consagró campeón del Torneo Select 12 Norte 2025, que organizó la Unión Formoseña de Rugby (UFR), y que reunió a seis seleccionados, y se desarrolló totalmente en las instalaciones del Aguará Rugby Club, en la capital formoseña. El equipo guaraní derrotó en la gran final a Misiones por 11-8.

El Select 12 es una competencia en la categoría Menores de 17 años, bajo la órbita de la Unión Argentina de Rugby (UAR), que en esta oportunidad designó a la URF a organiza la Zona Norte, cuyo campeón jugará ante el ganador de la Zona Sur, por el ascenso al Campeonato Juvenil Argentino de Rugby 2026. Los seleccionados que compitieron el fin de semana fueron: Paraguay, Misiones, Formosa, Andina (Catamarca- La Rioja), San Luis y Jujuy. Fue una verdadera fiesta del deporte de la ovalada, y la URF estuvo a la altura de la circunstancia, organizando un torneo de excelente nivel.

FOTO: Paraguay ganó todos sus compromisos y se quedó merecidamente con la Zona Norte y el boleto para jugar la final ante el ganador de la Zona Sur por el pasaje al Campeonato Argentino Juvenil M17 2026.