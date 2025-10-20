Rugby

PARAGUAY CAMPEÓN DEL TORNEO SELECT 12 NORTE

Porreddeportiva

Oct 20, 2025

 

La selección de la Unión de Rugby de Paraguay (URP) se consagró campeón del Torneo Select 12 Norte 2025, que organizó la Unión Formoseña de Rugby (UFR), y que reunió a seis seleccionados, y se desarrolló totalmente en las instalaciones del Aguará Rugby Club, en la capital formoseña. El equipo guaraní derrotó en la gran final a Misiones por 11-8.

El Select 12 es una competencia en la categoría Menores de 17 años, bajo la órbita de la Unión Argentina de Rugby (UAR), que en esta oportunidad designó a la URF a organiza la Zona Norte, cuyo campeón jugará ante el ganador de la Zona Sur, por el ascenso al Campeonato Juvenil Argentino de Rugby 2026. Los seleccionados que compitieron el fin de semana fueron: Paraguay, Misiones, Formosa, Andina (Catamarca- La Rioja), San Luis y Jujuy. Fue una verdadera fiesta del deporte de la ovalada, y la URF estuvo a la altura de la circunstancia, organizando un torneo de excelente nivel.

FOTO: Paraguay ganó todos sus compromisos y se quedó merecidamente con la Zona Norte y el boleto para jugar la final ante el ganador de la Zona Sur por el pasaje al Campeonato Argentino Juvenil M17 2026.

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Rugby

JOFRE JUNTO AL RUGBY

Oct 17, 2025 reddeportiva
Rugby

La hegemonía de CURNE se  extiende en el rugby del NEA

Oct 12, 2025 reddeportiva
Rugby

Tacurú sumó su cuarta corona al derrotar a Caza y Pesca de Formosa

Oct 12, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Rugby

PARAGUAY CAMPEÓN DEL TORNEO SELECT 12 NORTE

20 de octubre de 2025 reddeportiva
Federal

TFA: SAN MARTÍN EMPATÓ 1-1 CON COSTA BRAVA EN LA PAMPA

20 de octubre de 2025 reddeportiva
Básquetbol

La Unión de Formosa dejó escapar el triunfo ante Peñarol en Mar del Plata

20 de octubre de 2025 reddeportiva
Fútbol

8 DE DICIEMBRE EMPATÓ CON ARGENTINOS DEL NORTE 0-0

20 de octubre de 2025 reddeportiva