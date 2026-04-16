Fútbol

PARTIDOS DE IDA DEL FEDERATIVO EN LA CANCHA DE JUVENTUD DE CLORINDA

Porreddeportiva

Abr 16, 2026

 

La Federación Formoseña de Fútbol (FFF) confirmó este miércoles 15 que los dos partidos de ida de la instancia de semifinales del Torneo Federativo de Clubes se jugaran el sábado 18 en el estadio Carmelo Santiago Celauro del Club Juventud de Clorinda. En el primer turno confrontarán: 1º de Mayo- Estrellas de Laishí, y luego lo harán: Libertad- Deportivo Itatí de Clorinda. Los ganadores de las dos series disputaran la gran final por el título de campeón y la plaza en el Torneo Regional Amateur que organiza el Consejo Federal de la AFA.

A continuación, todos los detalles:

FOTO: Estadio del Club Juventud, sede de la doble jornada del Federativo.

 

 

 

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