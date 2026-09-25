PARTIDOS DE LA FECHA 17 DEL TORNEO DE PRIMERA B

La decimoséptima fecha del Torneo de Primera B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se jugará entre el viernes 25 y sábado 26. Es importante destacar que Sportivo Patria ya logró el primer ascenso a la A y el derecho a estar en la final del certamen-

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La programación completa

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

Cancha del Club San Lorenzo

13:30: Atlético Rivadavia- Garrido

15:30: Juniors- Platense

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Cancha auxiliar del Club Sol de América

13:30: República- Sol de Mayo

15:30: Platense- Juventud

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SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

Cancha del Club Fontana

13:30: Independiente Fontana- 6 de Enero

15:30: Domingo Savio- Antenor Gauna

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Cancha del Club Sargento Rivarola

13:30: Fátima- Estrada

15:30: Sargento Rivarola- 17 de Agosto

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Cancha de Villa Escolar

15: Deportivo Merlo- Katrina

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Cancha del Club San Lorenzo

15: Unión del Divino Niño- Sportivo Patria

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FOTO: Formación de Estrada que compite con buen suceso en el certamen de ascenso de la capital formoseña.

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