PARTIDOS DE LA FECHA 17 DEL TORNEO DE PRIMERA B
La decimoséptima fecha del Torneo de Primera B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se jugará entre el viernes 25 y sábado 26. Es importante destacar que Sportivo Patria ya logró el primer ascenso a la A y el derecho a estar en la final del certamen-
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La programación completa
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
Cancha del Club San Lorenzo
13:30: Atlético Rivadavia- Garrido
15:30: Juniors- Platense
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Cancha auxiliar del Club Sol de América
13:30: República- Sol de Mayo
15:30: Platense- Juventud
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SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
Cancha del Club Fontana
13:30: Independiente Fontana- 6 de Enero
15:30: Domingo Savio- Antenor Gauna
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Cancha del Club Sargento Rivarola
13:30: Fátima- Estrada
15:30: Sargento Rivarola- 17 de Agosto
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Cancha de Villa Escolar
15: Deportivo Merlo- Katrina
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Cancha del Club San Lorenzo
15: Unión del Divino Niño- Sportivo Patria
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FOTO: Formación de Estrada que compite con buen suceso en el certamen de ascenso de la capital formoseña.