PARTIDOS DE LA FECHA 18 DEL TORNEO DE LA B

La decimoctava fecha del Torneo de Primera B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre este viernes y el sábado. Es importante recordar que el Sportivo Patria ganó la fase de clasificación, se aseguró el retornó a la Primera A, y es el primer finalista para disputar el título de campeón. A continuación, los partidos con sus respectivos escenarios y horarios.

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La programación-Fecha 18

Viernes 2 de Octubre

Cancha del Club San Lorenzo

14: Garrido- Fátima

16: Sol de Mayo- Sargento Rivarola

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Cancha del Club Fontana

14: Estrada- República Argentina

16: Sportivo Patria- Atlético Rivadavia

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Sábado 3 de Octubre

Cancha auxiliar del Club Sol de América

14: 17 de Agosto- Platense

16: Katrina- Juniors

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Cancha del Club Fontana

14: Domingo Savio- El Fortín

16: Antenor Gauna- Unión del Divino Niño (sin público)

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Cancha del Club San Lorenzo

14: 6 de Enero- Deportivo Merlo

16: Juventud- Independiente Fontana

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FOTO: Katrina es uno de los buenos equipos que interviene en el torneo de ascenso que organiza la Liga Formoseña de Fútbol.

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