PARTIDOS DE LA FECHA 18 DEL TORNEO DE LA B
La decimoctava fecha del Torneo de Primera B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre este viernes y el sábado. Es importante recordar que el Sportivo Patria ganó la fase de clasificación, se aseguró el retornó a la Primera A, y es el primer finalista para disputar el título de campeón. A continuación, los partidos con sus respectivos escenarios y horarios.
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La programación-Fecha 18
Viernes 2 de Octubre
Cancha del Club San Lorenzo
14: Garrido- Fátima
16: Sol de Mayo- Sargento Rivarola
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Cancha del Club Fontana
14: Estrada- República Argentina
16: Sportivo Patria- Atlético Rivadavia
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Sábado 3 de Octubre
Cancha auxiliar del Club Sol de América
14: 17 de Agosto- Platense
16: Katrina- Juniors
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Cancha del Club Fontana
14: Domingo Savio- El Fortín
16: Antenor Gauna- Unión del Divino Niño (sin público)
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Cancha del Club San Lorenzo
14: 6 de Enero- Deportivo Merlo
16: Juventud- Independiente Fontana
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FOTO: Katrina es uno de los buenos equipos que interviene en el torneo de ascenso que organiza la Liga Formoseña de Fútbol.