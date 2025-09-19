Pasaron los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) Rosario 2025

Rosario y las subsedes de Santa Fe y Rafaela marcaron un hito para la historia del deporte argentino, entre el 9 y el 14 de septiembre, nuestro país vivió sus propios Juegos de espíritu olímpico y paralímpico, de ahora en más nada será igual para los atletas, entrenadores, oficiales, jueces y dirigentes argentinos, el ciclo olímpico iniciara en nuestro país, un año posterior a unos Juegos Olímpicos de Verano (cierre del ciclo olímpico), y uno anterior a los Juegos Suramericanos (ODESUR), con unos juegos nacionales propios, que reunirá de ahora en más a la elite del alto rendimiento nacional. FOTO: Exponentes del deporte formoseño que estuvieron en Rosario.

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, fueron durante un poco más de un año organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino, que, junto al Gobierno de las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela y el Gobierno de la provincia de Santa Fe, conformaron un comité organizador y lograron reunir a más de 3000 atletas de los 24 distrititos del país, que participaron en más de 50 disciplinas olímpicas y paralímpicas

De ahora en más, los JADAR, son el máximo evento multideportivo que tiene la Argentina, e iniciando así el nuevo calendario olímpico y como antesala de los Juegos Suramericanos (ODESUR), que el año que viene en su XIII edición se realizaran en estas tres ciudades santafesinas, es decir Sera la tercera vez que Argentina albergara los Juegos Suramericanos, lo hizo en su II edición en 1982, justamente en la ciudad de Rosario y en su edición número VIII en Buenos Aires 2006, también Rosario ya supo albergar los IV Juegos Suramericanos de Playa 2019 (los primeros en playa de rio) y los III Juegos Suramericanos de la Juventud en 2022.

Los JADAR marcaron un hito del que hablan hoy el mundo la familia olímpica y paralímpica, ya que, de lo que no existen precedentes, es que ambos Comités Nacionales Olímpico y Paralímpico, decidieron celebrar unos juegos en simultaneo y no esperando que finalice uno para iniciar otro, demostrando al mundo que esto se puede y que el deporte en realidad es uno solo.

De entre los 24 distritos argentinos (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) FORMOSA dijo presente, la clasificación a estos juegos, como el armado de reglamento y la infraestructura de cada deporte convencional o adaptado corrieron por parte de las Federaciones Nacionales miembros del Comité Olímpico o Paralímpica y fueron también dichas instituciones las que confeccionaron sus ranking y sistema de clasificación, Formosa obtuvo así plazas en Judo, triatlón, wushu, kun fu y pentatlón moderno, al igual que los grandes Juegos regionales, continentales u olímpicos basados en la carta olímpica, cada delegación debe estar encabezada por un Jefe de Misión, y en este caso para Formosa la tarea recayó en el licenciado Orlando Eugenio Arauz, con el aval del Comité Olímpico Argentino y el Comité Organizador, (ya que el mismo integra también el Consejo Ejecutivo del Comité Olímpico Argentino), por su parte la Secretaría de Deportes de Formosa decidió inscribir para acreditar a los atletas clasificados que solicito cada entidad provincial que obtuvieron las plazas, en los deportes mencionados (judo, wushu kung fu, triatlón y pentatlón moderno).

El Pentatlón Moderno nos representó con un semillero que es presente pero también el gran futuro de la disciplina, con Luz Fernández, Valdir Fernández, Franco Suárez y Ludmila Bogado, pero también el ya experimentado y hasta el momento, único formoseño olímpico en un deporte individual, Sergio Ali Villamayor Oly (Tokio 2020) que reside en Hungría, pero retorno al país para representar a nuestra Formosa. En las pruebas individuales los formoseños se ubicaron en femenino: Luz Fernández en el 5° puesto y Ludmila Bogado en el 9°, en masculinos: Ali Villamayor OLY en el 6°, Valdir Fernández en el 7° y Franco Suárez en el 9°.

También hubo competencias de relevos, en los femeninos, Fernández y Bogado culminaron en el 4º lugar muy cerca de la medalla de bronce y en el masculino, Villamayor Oly y Fernández también en el 4° puesto, en los relevos mixtos, Luz Fernández y Ali Villamayor Oly también se ubicaron 4º, mientras que los aun juveniles Suarez y Bogado en el 7mo puesto. La jefa técnica de Pentatlón de Formosa, fue la profesora Rosana Motrovichi.

Las primeras dos medallas para Formosa, serian de bronce y llegaron del Judo, los ya experimentados judocas de representación nacional, oriundos de Pirané, Galo Villavicencio en categoría masculino -60 kilos cayo en la primera lucha pero pudo reponerse en el repechaje logrando ganar las luchas que sucedieron hasta regalarnos la primer medalla para Formosa con el bronce, horas después Tiago Parada en masculinos -73 kilos, quien había ganado las primeras luchas y caído en la que vendría, tuvo la oportunidad de ir por el bronce y regalarnos la segunda medalla para Formosa, y así lo hizo, en una lucha admirable, donde a los pocos segundos de iniciada se corono con un espectacular Ippon. El Oficial a cargo que acompaño el Judo formoseño en estos juegos, fue el también piranense, el profesor Blas Parada.

El Triatlón fue una fiesta dentro de los JADAR, y le dio espectacularidad a la subsede Santa Fe, la laguna Setúbal fue el epicentro de unas de las pruebas de estos juegos que más provincias reunió en simultaneo (15), entre triatlón y para triatlón, todo inicio el viernes 12 con las pruebas individuales femeninas y luego masculinas, en femenino nuestras representantes Estefanía Díaz y Bianca María Eva Gómez, se ubicaron en el 7° y 12° puesto respectivamente, en una prueba de altísimo nivel, donde el oro se llevó nada más y nada menos que la dos veces olímpica Romina Biagioli (Córdoba), en los masculino el oro fue para San Juan, con el experimentado y rankeado mundialmente Thomas Castañeda, el formoseño Renato Paolo Siacia, se ubicó 16 en una de sus primeras grandes experiencias en estos formatos y Mauricio Arias culminó 21.

Pero aún faltaba el domingo (último día de los Juegos), la emocionante y adrenalinita prueba de relevos mixtos, donde el tema formoseño, conformado por los nombrados cuatro triatletas clasificados, se repusieron y durante toda la prueba dieron todo y más, disputando segundo a segundo, paso a paso la medalla de bronce con San Juan y Entre Ríos, terminado en un 5° puesto con un sprint final en el que Renato Siacia lo dio todo y demostró como es verdaderamente el alma de un triatleta, el team Formosa quedo por encima de otros team como el equipo 2 de Buenos Aires, el team de Catamarca y del team local de Santa Fe.

Oficialmente y por cupos de las delegaciones, el team formoseño de triatlón, estuvo a cargo directamente del jefe de Misión de la delegación de Formosa, Orlando Eugenio Arauz (también presidente de la Federación Argentina de Triatlón y de la Confederación Suramericana de Triatlón) y de Orlando Eugenio Arauz (padre), quien estuvo acreditado en estos Juegos como subjefe de Misión.

Las alegrías finales para Formosa vendría de un deporte, que cuya participación e inclusión en estos Juegos ya representaban una alegría en sí, el Wushu Kung Fu que el año que viene estará como deporte oficial en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar 2026), los primeros juegos en realizarse en África, fueron incluidos a los JADAR por decisión del Comité Olímpico Argentino, proyectando quizás en un futuro este deporte integre también la grilla de deportes invitados u oficiales en los Juegos Odesur o Panamericanos, la histórica legión de Wushu Kung Fu de Formosa, hizo historia para el deporte formoseño al regalarnos 4 medallas, la primera llegaría por parte de Yamila Arroyo en opcional puño femenino con un puntaje de 7,65, horas más tarde Christian Carrizo nos regaló otro bronce y la cuarta medalla para Formosa en opcional puño masculino con un puntaje de 8,22 y para cerrar la primer jornada de Wushu Kung Fu, Jorge Díaz, en armas masculino nos dio otro bronce con un puntaje de 8,11, pero aun restaban las finales del último día de los JADAR el domingo 14 de septiembre, y Santiago Aquino Stachuk en Tai Chi tradicional estuvo cerca de darnos otra presea con un excelente puntaje que le valió el cuarto lugar (8,591).

Los Juegos ya culminaban y las delegaciones se preparaban para la ceremonia de clausura, todas las provincias habían ganado al menos una medalla y todas menos Formosa, al menos una medalla de oro, y fue la última medalla que se disputaba en los Juegos, la que nos dio una alegría histórica y lo hizo el ya experimentado y que con este logro, termina por convertirse en una leyenda del deporte formoseño, el Profesor y atleta Jesús Aranda, se impuso con 8560 puntos en tradicional puño masculino, dándonos sobre el final la tan ansiada presea dorada para todos los formoseños. El Jefe Técnico de Wushu Kung Fu para Formosa fue el profesor Matías Díaz.

De esta forma, se escribió una nueva página del deporte formoseño y ya aguardamos para la edición 2029, poder asistir con más atletas y que Formosa, en cada cuatrienio pueda ir ascendiendo en el medallero. Los JADAR llegaron para hacer historia y cambiar el deporte argentino y Formosa está a la altura para acompañar y seguir desarrollándose en el alto rendimiento deportivo.