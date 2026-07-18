Pascual Miranda destacó el crecimiento de los jóvenes arqueros formoseños

El instructor de la Escuela de Arqueros «Genios», Pascual Miranda, dialogó con «Pelotas Para Todos» de FM Espacios 92.5, donde resaltó el crecimiento de los jóvenes talentos formoseños y el trabajo que vienen realizando para formar arqueros con las exigencias del fútbol moderno. Además, celebró que varios de sus alumnos ya compitan en clubes de Buenos Aires y sean protagonistas en distintos torneos de la provincia.

Miranda explicó que la escuela trabaja actualmente con chicos de entre 6 y 19 años, haciendo hincapié en aspectos técnicos, salidas, ubicación y el juego con los pies, una característica que hoy consideran indispensable para el arquero. «El arquero debe ser un líbero más dentro del equipo», sostuvo, al remarcar la importancia de adaptarse a las nuevas tendencias del fútbol.

También comentó que aprovecha cada partido del Mundial para analizar jugadas junto a sus alumnos, utilizando ejemplos reales para enseñar conceptos técnicos y transmitir valores como la humildad y el compromiso.

Una carta que emocionó a todos

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando recordó que un grupo de chicos de la escuela decidió enviar una carta a la Selección Argentina. Tiempo después recibieron una respuesta personalizada del mediocampista Alexis Mac Allister, un gesto que calificó como «inolvidable» y que significó una enorme motivación para los jóvenes deportistas.

Finalmente, invitó a quienes deseen formarse como arqueros a sumarse a la Escuela «Genios», que desarrolla sus entrenamientos en el barrio Parque Urbano, en la cancha Malvinas 2 de Abril, sobre la calle Coronel Bogado. Para más información, comunicarse al 3704-856317.

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