Pasión y entrega en la sexta fecha del Vóley Capitalino

Se completó una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 organizado por la Asociación Capitalina de Vóley. Con una cartelera repleta de partidos, los equipos de todas las categorías demostraron un alto nivel competitivo en la capital formoseña.

El Torneo Apertura 2026 no da tregua. La sexta fecha dejó un saldo de encuentros vibrantes donde la paridad fue la gran protagonista. Desde las categorías formativas hasta los niveles de veteranos, la Asociación Capitalina de Vóley vivió un fin de semana a puro remate y bloqueo.

Semillero en marcha

En la categoría Sub 12 Femenino, Vialidad Provincial fue uno de los grandes animadores. Tras caer ante Ciclón Vóley por 2-0, las chicas de Vialidad mostraron carácter para recuperarse y vencer en un ajustado 2-1 a Defensores de Villa del Rosario. Por su parte, en Sub 14, Belgrano se quedó con un duelo clave tras superar a Güemes por 2-1.

Resultados de Primera y Formativas

La jornada de Sub 16 vio a 8 de Diciembre imponer condiciones con un sólido 2-0 sobre Ciclón Vóley, mientras que en Sub 18, Defensores del Divino Niño no dio opciones a San Agustín, cerrando el partido con un contundente 3-0.

En la Primera División Femenina, Tabaré reafirmó su buen presente al derrotar 2-0 a Nexus Vóley. En la misma categoría, 8 de Diciembre volvió a festejar tras vencer a Belgrano B por 3-0, consolidándose como uno de los animadores del certamen.

La experiencia se hizo sentir

Las categorías de «Mayores» también brindaron espectáculo. En +30 Femenino, Los Andes Vóley batalló para ganarle 2-1 a Las Contas Vóley. En la categoría +40, CAF y Club IASEP resolvieron sus encuentros por la vía rápida, venciendo 2-0 a Defensores de Villa del Rosario y Norte, respectivamente.

Finalmente, en la rama Masculina (+35), Norte se llevó un triunfo muy festejado tras derrotar en el tie-break (2-1) a Deportivo Fermoza, cerrando así una fecha que dejó la vara muy alta de cara a la recta final del torneo.

FOTO: Formación de Vialidad Provincial que compite en la categoría Sub 12 Femenino.